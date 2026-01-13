DISH//が山崎まさよし「One more time, One more chance」をカバー！「リスペクトを尽くし切ることができた」（北村匠海）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年9月25日にデビュー30周年を迎えた山崎まさよし。そのスペシャル企画としてDISH//が山崎まさよしの代表曲「One more time, One more chance」をカバーした音源が、1月14日0時に配信リリースされる。

■山崎まさよしのデビュー30周年を記念したスペシャル企画

「“山崎まさよしと親交のあるアーティスト”によるトリビュート楽曲が配信」とだけ事前にアナウンスされていた今回の企画。

山崎が2019年に主演/主題歌/サウンドトラックを務めた映画『影踏み』でDISH//の北村匠海（ボーカル、ギター）と兄弟役で共演したことがきっかけでふたりは出会い意気投合。

同年、山崎が所属するオフィスオーガスタ主催の音楽イベント『Augusta Camp 2019』に北村がサプライズ出演し、またTV歌番組でも主題歌「影踏み」の歌唱で共演した他、山崎が私物ギターを北村にプレゼントするなど公私ともにまるで本当の兄弟のような親交を深めていた。

さらに2022年には、TVドラマの主題歌となったDISH//の楽曲「五明後日」を山崎とDISH//の共作で書き下ろし。北村匠海が作詞を担当、作曲を山崎将義 ＆ DISH//で務めるなど、バンドとしても山崎と深い親交がある。

今作、DISH//がカバーした「One more time, One more chance」のジャケット写真は、山崎が1996年に主演し、同曲が主題歌を務めた映画『月とキャベツ』を彷彿とさせるアートワークとなっており山崎へのリスペクトと愛情が溢れている。また映画『月とキャベツ』と映画『影踏み』の監督は、どちらも篠原哲雄が務めている。

「One more time, One more chance」は、実写映画『秒速5センチメートル』（主演：松村北斗）劇中歌、現役高校生1,000人とコラボした動画、あらたに書き下ろしたアニメMVなど、世代の垣根を超えてあらゆる人から今も愛されている。