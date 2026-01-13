株価指数先物【引け後】 過熱警戒も、高市政権への期待でショートは避けたい 株価指数先物【引け後】 過熱警戒も、高市政権への期待でショートは避けたい



大阪3月限

日経225先物 53760 +1680 （+3.22％）

TOPIX先物 3610.5 +83.0 （+2.35％）



日経225先物（3月限）は前日比1680円高の5万3760円で取引を終了。寄り付きは5万4160円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万4175円）にサヤ寄せする形からギャップアップで始まった。寄り付きを高値に利益確定に伴うロング解消とみられる動きとなり、前場終盤にかけて5万3540円まで上げ幅を縮めた。後場は5万3560円～5万3830円処のレンジを継続。終盤にかけて5万3510円と日中の安値を下回ったが、引け間際に切り返していた。



日経225先物はギャップアップで始まり、寄り付きを高値に上げ幅を縮めているが、ボリンジャーバンドの+3σ（5万3820円）を大きく上抜けたこともあり、過熱感が警戒されやすいところであろう。その後、同バンドに接近する局面では上値を抑えられる場面が目立った。一方でオプション権利行使価格の5万3500円辺りでは押し目待ち狙いのロングが意識されていた。そのため、ギャップアップ後は、オプション権利行使価格の5万3500円から5万3875円のレンジ推移が目立っている。



なお、バンドは上向きで推移しているため、ナイトセッションで+2σは5万3250円、+3σが5万4420円辺りに切り上がってきた。高市首相が23日召集予定の通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったとの報道がトリガーになったが、衆院解散の可能性は高まったとの見方もあり、過熱感は警戒されるもののショートの動きは強まらないであろう。為替市場ではドル・円が1ドル＝159円台に接近しており、株高・円安が意識されやすい。



そのため、オプション権利行使価格の5万3500円から5万4500円辺りのレンジを想定。現物市場では指数インパクトの大きいところでアドバンテスト<6857>［東証P］や東京エレクトロン<8035>［東証P］、ソフトバンクグループ<9984>［東証P］、ファーストリテイリング<9983>［東証P］が堅調で、この4銘柄で日経平均株価を1000円超押し上げており、ショートを仕掛けにくくさせそうだ。



13日の米国では12月の米消費者物価指数（CPI）の発表が予定されている。利下げ観測が後退する内容となれば、利食いの影響を受ける可能性はあろう。ただ、高市政権への政策期待が高まるなかで押し目買い意欲は強く、調整が強まる場面では押し目狙いの好機とのセンチメントに向かわせよう。



NT倍率は先物中心限月で14.88倍に上昇。一時14.98倍まで上げる場面もみられ、5日につけた14.93倍を突破した。その後は75日移動平均線（14.90倍）での攻防をみせており、同線を支持線に変えてくるかを見極めたいところである。同線が支持線に変わり、昨年12月上旬以来の15.00倍台に乗せるようだと、NTロングに振れやすくなりそうだ。



手口面（3月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万6455枚、ソシエテジェネラル証券が1万4828枚、バークレイズ証券が6168枚、サスケハナ・ホンコンが3986枚、モルガンMUFG証券が2371枚、JPモルガン証券が2136枚、野村証券が1886枚、ゴールドマン証券が1736枚、ビーオブエー証券が1452枚、UBS証券が1367枚だった。



TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万29126枚、ABNクリアリン証券が2万2138枚、バークレイズ証券が1万1748枚、JPモルガン証券が5534枚、モルガンMUFG証券が4402枚、ゴールドマン証券が4316枚、ビーオブエー証券が3099枚、サスケハナ・ホンコンが2570枚、BNPパリバ証券が1582枚、みずほ証券が1425枚だった。



株探ニュース

