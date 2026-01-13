　13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円高の5万3820円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3549.16円に対しては270.84円高。出来高は2127枚となっている。

　TOPIX先物期近は3618ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.11ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53820　　　　　 +60　　　　2127
日経225mini 　　　　　　 53820　　　　　 +60　　　 34734
TOPIX先物 　　　　　　　　3618　　　　　+7.5　　　　3560
JPX日経400先物　　　　　 32635　　　　　+100　　　　 514
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　+1　　　　　74
東証REIT指数先物　　売買不成立

