日経225先物：13日19時＝60円高、5万3820円
13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円高の5万3820円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3549.16円に対しては270.84円高。出来高は2127枚となっている。
TOPIX先物期近は3618ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53820 +60 2127
日経225mini 53820 +60 34734
TOPIX先物 3618 +7.5 3560
JPX日経400先物 32635 +100 514
グロース指数先物 702 +1 74
東証REIT指数先物 売買不成立
