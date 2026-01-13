県内で去年発生したニセ電話詐欺事件の被害総額が、11億4000万円に上り過去最悪となることが県警への取材で分かりました。

去年の年末からはメールによる新たな詐欺の手口も確認されていて、県警は注意を呼びかけています。

（県警犯罪抑止対策室 狩野 真一 課長補佐）

「まず警察は、電話、SNSでお金の話をすることはない。そういう話があれば詐欺と思ってほしい」

県警によりますと去年1年間に確認されたニセ電話詐欺の被害は272件。被害総額は前年より8億円あまり多い約11億4300万円で、件数・被害総額ともに過去最悪となりました。

（実際のニセ電話音声）

「もしもし、警視庁捜査二課のニシヤマと言います。静岡県警からの協力要請を受けて、東京警視庁から●●さんに電話している。事件のことで伺いたいことがある」

中でも警察官など捜査関係者をかたる「オレオレ詐欺」が100件あまり増えていて、被害総額は9億円を超えました。

去年12月には平戸市の80代の女性が、時価4億円相当の金塊をだまし取られる被害に遭っています。

（県警犯罪抑止対策室 狩野 真一 課長補佐）

「息子をかたろうが何しようが電話を切って、自分が知っている息子の番号に折り返す。これをしてもらえれば」

また、SNSを通じて投資を勧誘したり、恋愛感情を抱かせて現金を振り込ませたりするSNS型投資・ロマンス詐欺も205件、総額約13億9100万円の被害でこちらも過去最悪となっています。

そして、年末からは新たな手口も…

（県警犯罪抑止対策室 狩野 真一 課長補佐）

「会社のメールアドレスに社長をかたってメールがくる…」

（県内企業に届いたニセのメール）

『新しいLINEのワークグループの作成をお願いします。QRコードを作成し、このメールにご返信ください』

会社の代表取締役をかたりLINEグループの作成を指示するニセのメールです。

LINEグループを作成するとこの人物から金の振り込みを指示されるとみられ、県警によりますと県内の企業からも複数の相談が寄せられているということです。

（県警犯罪抑止対策室 狩野 真一 課長補佐）

「自分が知るだけではなかなか抑止が広がらないので、自分が知ったことをまず自分の家族とか知り合いにも広げてほしい」

県警は不審な電話やSNS、メールは必ず相手に別の手段で確認し、警察などに相談するよう呼びかけています。