県知事選挙は、告示まであと1週間あまりです。県警が選挙違反の取締本部を設置しました。

前回の県知事選挙では、22件の警告を行ったということです。

県警本部の捜査二課の入り口に「県知事選挙違反取締本部」の看板を平井 隆史刑事部長らが設置しました。

今後、県警本部と県内22の警察署が取り締まりにあたります。

（県警本部 平井 隆史 刑事部長）

「従来の街宣型に加え、SNSの利用が認められている。サイバーパトロール的な部分、あるいは県民からの情報提供をしっかりと分析して対応していきたい」

県警によりますと、4年前(前回)の県知事選挙では、選挙違反の疑いで22件の警告を行っていて、今回は12日時点で、文書掲示違反で2件の警告を行ったということです。

一方、高市総理が23日召集予定の通常国会冒頭に、衆議院の解散を検討しているとの報道を受け、県選管は来月8日投開票の県知事選挙の日程を変更。

衆議院議員選挙と同じ日にすることを検討していることがわかりました。

衆議院選挙が来月15日投開票の場合は、知事選挙も15日投開票への変更を検討しています。

しかし「今週末以降に衆議院選挙の日程が決まる場合は、知事選挙の日程変更は難しい」と話しています。