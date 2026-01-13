おとぼけビ〜バ〜、ドラムのかほキッスが4月の3公演をもって脱退「私は私で、これからも音楽と共に元気に生きていく」
昨年のオアシスの来日公演のゲストアクトを務めたことでも話題を呼んだおとぼけビ〜バ〜のドラマー・かほキッスが、4月のライブをもって脱退することが発表された。あわせて、現サポートメンバー・れお（ex. 少年ナイフ）が正式メンバーとして加入することも明らかになった。
【写真】おとぼけビ〜バ〜・かほキッスからのコメント全文 メンバーへのメッセージも
かほキッスは、昨年10月に出産を報告しており、バンドのSNSで「活動休止の報告をしてお休みしたかと思えば、今回のようなお知らせになってしまい、ずっと待っていてくれた皆さまには申し訳ありません」とコメント。「バンドがこれからも勢いを止めずに突っ走っていくために、これからは新しい形で別々の道を進んでいくことを、皆で選びました」と脱退について説明した。
れおの加入に関しては「おとぼけビ〜バ〜が続いていくことがとても嬉しい」としつつ、「私は私で、これからも音楽と共に元気に生きていくつもりでおります」と、今後についてもつづっている。
かほキッスは、4月9日の大阪・梅田CLUB QUATTRO、13日の東京・Spotify O-EAST、17日の京都・磔磔にて開催予定のワンマンライブ3公演をもって脱退する。磔磔の公演は「世界中のファンの皆様に観ていただけるよう、配信も行う予定」とされており、「リリースは少し先の予定となりますが、次回作のアルバムにつきましては、かほキッスとも協力しながら制作を進めていく予定です」とも説明されている。
なお、すでに出演が決定しているその他のライブについては、れおを正式メンバーとして迎えた新体制にて行われる。
