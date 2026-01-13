13日午後、日韓首脳会談が行われました。対中国をめぐるやりとりはあったのでしょうか。そこで今回の#みんなのギモンでは、「日韓首脳会談、中国への姿勢は？」をテーマに解説します。

■日本側の狙い…経済安全保障面での連携強化

まずは首脳会談の様子から見ていきます。

13日午前、関西国際空港に到着した、韓国の李在明大統領。首脳会談は午後2時ごろから始まりました。拡大会合の冒頭、笑顔で握手を交わした両首脳は共に「日韓の協力の重要性」を口にしました。

日本側としては、韓国との経済安全保障面での連携強化の確認、中国を含む国際情勢について議論したい考えでした。高市首相としては、韓国との会談を、冷え込む日中関係の改善につなげたい狙いもあります。

──今回、大統領はなぜ奈良県を訪問されたのでしょうか？ 高市首相の地元だと思うのですが。

去年10月のAPECで会談した際に、李大統領の方から「奈良県を訪問したい」と希望があったとのことです。

■今月5日の中韓首脳会談では…

日本と韓国の関係を強化する中で、両国が気にしているのはやはり中国です。

今月5日、中国・北京で習近平国家主席と李在明大統領の首脳会談が行われたのですが、会談で習主席が「日本の軍国主義と戦った戦果を共に守るべきだ」と強調すると、李大統領も「韓国と中国はかつて共に日本の軍国主義と戦った」と応じたと中国側は発表しています。

日中の関係が冷え込む中、韓国との関係改善を強調し、日韓の間にくさびを打ち込む狙いがあるとみられています。

今回の会談を中国側はどう見ているのでしょうか。中国総局長の柳沢高志記者はこう指摘します。

「中国としては、韓国には“反高市政権”として中国に歩みをそろえてほしいのが本音で、そのために日本へ行く前に、あえて李大統領を国賓として中国に招いて、手厚い待遇をした。今回の会談については、李大統領がどのような発言をするか注目していて、高市政権への対応によって、関係改善の度合いを決めようとしているとみられる」といいます。

■日中めぐる韓国の立場は…？

今回、難しい立場といえるのは韓国です。

ソウル支局長の横田明記者は「韓国は、日本との良好な関係を崩すわけにはいかない。中国に対しては米軍の迎撃ミサイル配備で冷え込んだ関係を立て直したい。だから日中の関係悪化については踏み込めない。一歩引いた慎重姿勢」だということです。

（1月13日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

