小倉優子が“イチローのものまね”披露 ニッチローのSNSに登場
タレントの小倉優子（42）が13日までに、元メジャーリーガー・イチロー氏のものまね芸人・ニッチローのインスタグラムに登場。ニッチローの横でイチロー氏のものまねをする姿が公開された。
【写真】「こりんろーとニッチロー」イチロー氏のものまねをする小倉優子とニッチローの2ショット
ニッチローの投稿では、「こりんろーとニッチロー #小倉優子 さん #ゆうこりん #こりんろー #こりん星 #マネナーズ #ニッチロー」のコメントとともに、バットを持ったまま右腕を手前に伸ばすイチロー氏の打席でのルーティーンを真似ている写真が披露された。また2枚目の写真では、小倉とニッチローがおそろいのポーズでピースをしている。
また小倉もブログを更新しており、自身とニッチローの2ショットのほか、「息子ともお写真を撮ってくださいました」と息子とニッチローの2ショットも披露。「本当はサッカー少年だったというニッチローさん笑 今度子ども達とニッチローさんの焼き肉食べに行きま〜す♪」と家族ぐるみで交流があることを伝えた。
【写真】「こりんろーとニッチロー」イチロー氏のものまねをする小倉優子とニッチローの2ショット
ニッチローの投稿では、「こりんろーとニッチロー #小倉優子 さん #ゆうこりん #こりんろー #こりん星 #マネナーズ #ニッチロー」のコメントとともに、バットを持ったまま右腕を手前に伸ばすイチロー氏の打席でのルーティーンを真似ている写真が披露された。また2枚目の写真では、小倉とニッチローがおそろいのポーズでピースをしている。
また小倉もブログを更新しており、自身とニッチローの2ショットのほか、「息子ともお写真を撮ってくださいました」と息子とニッチローの2ショットも披露。「本当はサッカー少年だったというニッチローさん笑 今度子ども達とニッチローさんの焼き肉食べに行きま〜す♪」と家族ぐるみで交流があることを伝えた。