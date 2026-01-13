朝の通勤通学時間帯の熊本市電「新水前寺駅」では、JR豊肥線から乗り換え、熊本市中心部に向かう人たちで行列ができています。この混雑を緩和しようと熊本市は、13日から熊本市電に代わる交通手段として、快速バスの実証運行を始めました。果たして狙い通りにいくのか。検証しました。



13日から実証運行が始まった南熊本駅と桜町バスターミナルを結ぶ快速バス。1か月間、平日の通勤・通学時間帯に運行します。新水前寺駅では、JR豊肥線から市電に乗り換える乗客が多く、朝の通勤ラッシュ時には乗客が車両に乗れない「積み残し」が課題となっています。



そこで熊本市は、菊陽町方面からの乗客にJR新水前寺駅の1つ先の南熊本駅で降りてもらい、快速バスを利用してもらうことで混雑の緩和につなげたいとしています。実際はどうなのか？快速バスと市電に分かれ、花畑広場までの道のりを比較しました。



■飯田嘉太アナ

「私が南熊本駅からバスで、洲粼記者が新水前寺駅から市電で出発します。では行ってきます」



通勤ラッシュまっただ中の午前8時頃、JR新水前寺駅の1つ手前の水前寺駅からスタート。洲粼記者は新水前寺駅で降り、市電に乗り換えます。



■洲粼湧貴記者

「さきほどJRを降りまして、これから市電に乗り換えようと思います。今1本目がきました。人が非常に多く、乗れませんでした」



長い行列ですぐに乗り換えることができません。約10分待った後、ようやく3本目にきた市電に乗車できました。



一方、洲粼記者が新水前寺駅で降りた3分後、飯田アナは南熊本駅に到着。



■飯田嘉太アナ

「南熊本駅に到着しました。実際このバスに乗ってみたいと思います」



快速バスが出発するのは列車到着の3分後。飯田アナは待ち時間なく、スムーズに快速バスへの乗り換えができました。



■飯田嘉太アナ

「実証実験があることを知らないのか、バスの中はガラガラです」



雨で渋滞が懸念されましたが、バス専用レーンをスムーズに走ります。





■乗客

「電車を利用するより快速バスが速い。JRを１本遅くできる。期待している。起きる時間を15分くらい遅くしたい」



どちらも順調に進み、花畑広場に先に着いたのは…。



■飯田嘉太アナ

「花畑広場に着きました」





快速バスに乗った飯田アナ。そして10分ほどしてから市電に乗った洲粼記者が到着しました。水前寺駅からの時間は市電が41分、快速バスが29分となり、バスの方が10分以上早いということになりました。

