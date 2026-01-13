JR南熊本駅と桜町バスターミナルを結ぶ快速バスの実証運行が始まりました。朝の通勤ラッシュの混雑解消につながるのでしょうか。

【写真を見る】混雑解消へ “新たな選択肢”になるか？桜町までほぼノンストップ「南熊本快速バス」初日の利用者は1便数人 熊本市

平日朝 ほぼノンストップ走行

この実証運行は、JRから熊本市電に乗り換える人が多い新水前寺駅の混雑解消を目的に熊本市が実施するものです。

1月13日から2月13日までの1か月間、平日に新水前寺駅の隣の南熊本駅と桜町バスターミナルの間で運行します。

バスは南熊本駅に列車が到着する時刻に合わせ、平日の午前7時台と8時台に合わせて10本を運行します。

記者「通常のバス停ではなく、快速バスは駅の前から発車します」

途中停車するのは新市街バス停だけで、ほぼノンストップで桜町バスターミナルまで走ります。

運賃は大人200円ですが、市電の定期券を持っている人は無料です。

快速バスを利用した場合の所要時間は約20分で、新水前寺駅から市電で辛島町電停に行く場合と比べて約10分の短縮になると見込んでいます。

通勤で利用した人「バスにいつも乗るけれど、遅れて時間通り着かないことが多い。ノンストップがすごく良いと思って、さっそく乗りに来た」

周知足りず？

1月13日は初日ということもあり、1便あたりの利用者は数人程度でした。利用促進に向けて、課題も多いようです。

熊本市交通企画課 大川望課長「周知がまだまだ足りていないと思うので、これから積極的に広報に努めたい」

市は「利用状況を見たうえで本格運行を検討したい」としています。

電停にあふれる乗客…新水前寺駅の課題

現在のところ、JR豊肥線の利用者は新水前寺駅で市電に乗り換えて、市中心部に向かうことが多いということです。

市電の電停に人があふれ、車両に乗れない人もいますよね。

そこで市が考えたのが、乗り換え客の分散化。新水前寺駅の一つ先、南熊本駅から市中心部に向かう新たなルートの設定です。

南熊本駅から快速バスを使えば、市中心部への到着時間が従来よりも約10分早くなるとしています。

利用者からは、快速バスは南熊本駅が始発のため「バスが遅れる心配がない、時間が読みやすい」という声があったそうです。

朝の混雑緩和に向けた新たな選択肢として定着するのか、今後の利用状況が注目されます。