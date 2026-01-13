楠田枝里子、久米宏さんを追悼 共演経験は「なによりの幸運」 『おしゃれ』で共に司会を担当
司会者・エッセイストの楠田枝里子さんが13日、フリーアナウンサーの久米宏さんが亡くなったことを受け、メディアに向けて追悼のコメントを寄せました。
楠田さんは日本テレビで放送された番組『おしゃれ』で、久米さんとともに司会を務めていました。
■楠田枝里子さんのコメント【全文】
久米さんとは、「おしゃれ」というインタビュー番組で、ご一緒しました。
久米さんの仕事をすぐそばで学ばせていただけたことは、なによりの幸運だったと、感謝しています。
そのスピード感、絶妙な間の取り方、するどい切り込み方、一瞬で場の空気を転換する鼻の鳴らし方、などなど。
毎回、鮮やかな話術に感嘆し、ただただ勉強させていただく日々でした。
久米さんがニュースステーションを始められて、少しして、とあるインタビューを目にしました。
キャスターとしての思いについて聞かれた彼は、きっぱりとおっしゃったのです。
「いえ、ボクはキャスターじゃありません。
司会者です」
この発言に大きな衝撃を受けました。
プロの司会者という仕事の奥深さ、フィールドの広さ、途方もない魅力。
その後、私も、「司会者」としての仕事を追求したいと、考えるようになったのです。
放送というメディアの中での立ち位置を、私なりに見い出した思いでした。
久米さん、ありがとうございました。
勿論、私など足元にも及びませんが、偉大な先輩として、久米さんはいつまでも頭上に輝いています。
「あっ、そう。そんなこと言われたってさ！」
と久米さんは、笑い飛ばして、鼻を鳴らしているでしょうけれど。