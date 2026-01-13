司会者・エッセイストの楠田枝里子さんが13日、フリーアナウンサーの久米宏さんが亡くなったことを受け、メディアに向けて追悼のコメントを寄せました。

楠田さんは日本テレビで放送された番組『おしゃれ』で、久米さんとともに司会を務めていました。

■楠田枝里子さんのコメント【全文】

久米さんとは、「おしゃれ」というインタビュー番組で、ご一緒しました。

久米さんの仕事をすぐそばで学ばせていただけたことは、なによりの幸運だったと、感謝しています。

そのスピード感、絶妙な間の取り方、するどい切り込み方、一瞬で場の空気を転換する鼻の鳴らし方、などなど。

毎回、鮮やかな話術に感嘆し、ただただ勉強させていただく日々でした。

久米さんがニュースステーションを始められて、少しして、とあるインタビューを目にしました。

キャスターとしての思いについて聞かれた彼は、きっぱりとおっしゃったのです。

「いえ、ボクはキャスターじゃありません。

司会者です」

この発言に大きな衝撃を受けました。

プロの司会者という仕事の奥深さ、フィールドの広さ、途方もない魅力。

その後、私も、「司会者」としての仕事を追求したいと、考えるようになったのです。

放送というメディアの中での立ち位置を、私なりに見い出した思いでした。

久米さん、ありがとうございました。

勿論、私など足元にも及びませんが、偉大な先輩として、久米さんはいつまでも頭上に輝いています。

「あっ、そう。そんなこと言われたってさ！」

と久米さんは、笑い飛ばして、鼻を鳴らしているでしょうけれど。

楠田 枝里子 （司会者・エッセイスト）