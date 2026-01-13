衆議院解散はあるのか。臨戦態勢となっています。県内では、ダブル選挙が想定される自治体もあり、大わらわの事態になる可能性も。



13日、衆議院の議院運営委員会の理事会で、木原官房長官は通常国会を23日に召集する方針を伝えました。政権内では、通常国会の冒頭での衆議院解散が浮上しています。解散となると選挙スケジュールは

①1月27日公示、2月8日投開票

②2月3日公示、2月15日投開票 の2つのパターンが想定されています。





この想定によって慌ただしくなる自治体が、人口2万1000人あまりの水俣市です。■水俣市選管・赤司和弘事務局長「（8または15日）どちらも大変だなという感想」水俣市では、任期満了に伴う市長選挙が2月8日投開票の日程で行われます。衆院選と同じ日、または2週連続の対応になる可能性が。

「同日（8日）の場合は（有権者が）混乱しないようにというところと、事務的な契約が間に合うのか。15日の場合は改めて場所・人を確保しなければならない」



また、南関町でも2月22日投開票の日程で町長選挙と議会議員選挙が予定されています。町の選挙管理委員会は「日程変更は考えていない。看板など再利用できるものはする予定だが、職員の負担や2週連続になった場合の投票率低下を懸念している」とコメントしています。