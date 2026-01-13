Image: jamesonwu1972 / Shutterstock.com

ここ数年で爆発的に普及しているAI。今や経済成長の大きな部分すら背負っており、その様子はAIバブルと言われるほど。AIを手がける多くのテック企業が近未来のゴールとして掲げてきたのがAGI、凡用人工知能です。知識をまたいでさまざまなタスクをこなし、自らの経験からも学んでいく、応用力と自立心の高い、いわば人間に近いAIのことです。ここ数年は、それこそ耳がタコと言いたくなるほどこのAGIという言葉を聞きました。

…が、気づいてました？ 気づけばAGIという言葉があまり登場しなくなっていることに。

AGIは時代遅れ？

AGIってあんまり言わないでおこっかな…という雰囲気が濃くなってきたのは去年後半のこと。8月には、OpenAIのサム・アルトマンCEOが、「（AGIとは）あまり使える言い方ではない」とほんわり発言。これは、OpenAIのAGIよりAI自動化能力の開発に注力したい方針からの企業トップトークでもあります。が、とあるリーク文書によれば、OpenAIとMicrosoft（マイクロソフト）は、AIが1000億ドルの利益を生むときがAGI到達のときだと考えていたようで、AGIにOpenAIが期待していたビジネス価値を考えると、大きな方向転換を感じる発言ではあります。

AIにフルコミットするSalesforceのマーク・ベニオフCEOも、AGIには冷静、むしろ冷ややかな見方で、AGIはマーケティングの興奮状態であり、実現には非常に懐疑的だという旨の発言をしています。

Anthropicのダリオ・アモデイCEOですら、AGIという単語を好ましく思ったことはないと発言。同じくAnthropicのダニエラ・アモデリ社長も、AGIという言葉はもはや時代遅れだと発言しています。

Microsoftのサティア・ナデラCEOも、AGI懐疑的派。「少なくともわれわれの契約で定義されているAGIは、当分実現不可能」ときっぱり。AGIとか言ってるのは都合のいいベンチマーク結果だしただけのやつだと、毒舌気味。

2025年前半は、イーロン・マスク氏はじめ、Metaのマーク・ザッカーバーグ氏も、OpenAIのサム・アルトマン氏も、近い将来でAGI実現派でイキイキしていました。一方で、AI研究の専門家からはそれを疑問視する声がとっくに出ていて、企業と専門家の間にはかなり温度差がありました。

使えるかどうか

AGIそのものに懐疑的、または快く思っていない人たちは、「で、その性能の数字で何ができるのか？」を重要視しているのでしょう。技術的に優れている。高い性能数値がベンチマークで出せた。では、それがどう現実生活でいかされるのか？ ビジネスを牽引するのか？ それを問うているのでしょう。

これはAGIだけでなく、昨今注目が高まっているヒューマノイドも同じこと。企業が映しだすロボットやAIと暮らす生活のイメージ動画に現実が追いつくのはまだまだ先。

AGIという言葉や定義にこだわるよりも、その技術で明確に何ができるのか、それは日常をプラスに変えるのか。今年のAI業界は、さらにそこを問われていくことになりそうです。

Source: Gizmodo US