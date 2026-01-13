AppleとGoogleがAI分野で提携、次世代SiriはGeminiベースに
AppleとGoogleは1月12日（米国時間）、複数年にわたる提携契約を締結したと発表した。これにより、Appleは、GoogleのGeminiモデルとクラウドインフラをApple Foundation Modelsの基盤として採用する。
その理由について、「Appleは慎重な評価の結果、GoogleのAIテクノロジーがApple Foundation Modelsにとって最も優れた基盤を提供すると判断した」と説明している。
○今年登場予定の次世代Siriにも採用
これらのモデルはiOS 26.4またはWWDC 2026での発表が予定されているSiriの次期版など、Apple Intelligence機能の基盤として利用される。
これにより、SiriはAppleのモデルに依存することはなくなり、Geminiの計算能力とアーキテクチャを組み込み、自然言語理解の精度を上げることが可能になる。
また、Apple Intelligenceはライバシー基準を維持しながら、引き続き同社のデバイスとプライベートクラウド上で稼働する。
