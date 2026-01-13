今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫ちゃんの驚くべきビフォーアフター。投稿主さんはこの変化を「猫詐欺」と題しました。投稿はThreadsにて、27万回以上表示。いいね数は1.5万件を超えました。

【写真：『猫詐欺？』小さくて可愛らしかった『パヤパヤ子猫』が、成長した結果…】

いわゆる猫詐欺というやつですかね

今回、Threadsに投稿したのは「Ari Maya」さん。

投稿には、飼われている猫ちゃんのビフォーアフターの様子がアップされていました。一枚目は、猫ちゃんの子猫時代の写真。キトンブルーのお目目に、ぱやぱやな毛。可愛いところしかない子猫ちゃんだった模様。

一方、もう一枚は猫ちゃんが成猫になった頃の写真。そこには、イエローの瞳と整った毛並み、そして貫禄ある顔つきの猫ちゃんの姿が。あんなに可愛かった子猫ちゃんがまさかここまで凛々しくなるなんて…。投稿主さんも「いわゆる猫詐欺というやつですかね」とコメントしていました。

猫詐欺の被害者たちがコメント欄に集結

まさに猫詐欺といっても過言ではない今回の投稿。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「うちも詐欺にあいました」「詐欺に加担しているのは飼い主様ではないでしょうか（笑）」「仕方ない」などの声が多く寄せられていました。そして、同じく猫詐欺の被害に遭われた被害者たちがコメント欄に集結。たくさんの可愛い証拠写真が集まりました。

とはいえ、子猫のころも成猫になっても可愛いという点は変わらず。今回の猫詐欺も猫を飼う醍醐味のひとつ…なのかもしれませんね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Ari Maya」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。