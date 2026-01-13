飼い主さんが部屋に戻ると、ドアまでお出迎えしてくれる猫さん。しかし、そのお出迎えの様子が「クセが強いw」「可愛すぎる♡」「天使みたいね！」と話題に！投稿は記事執筆時点で80万回以上再生され、Instagramでも大きな反響を呼んでいます。

【動画：甘えん坊の猫→飼い主さんが部屋のドアを開けた、次の瞬間…まさかの『クセが強すぎるお出迎え』】

飼い主さんをお出迎えする猫さん

Instagramアカウント「うみむぎ（@umimugi0304）」に投稿されたのは、猫の「むぎちゃん」による飼い主さんお出迎え風景です。

むぎちゃんはとっても甘えん坊♡そのため、飼い主さんが部屋からいなくなると、戻ってくる時にドア前までやってきてお出迎えしてくれるのだとか！この日も飼い主さんがドアを開けると……

むぎちゃんがドアの隙間からチラリ♡ちゃんと飼い主さんが戻ってくるのをドアの前で待ってくれていたようです。

お出迎えのクセが強すぎ……？

そして、飼い主さんがドアを大きく開き、部屋の電気をつけると、飼い主さんを可愛らしく見上げたむぎちゃん。

しかし、ここからがむぎちゃんの不思議行動！床にゴロンと寝転がったかと思えば……

飼い主さんを見上げながら、謎の「うねうねダンス」を披露！体を左右にクネクネと動かし、クセの強いお出迎えをしてくれるのだそう（笑）

さらに、クルンと体勢を変えて三日月姿勢になったかと思えば、目の前でのび～！

最後にひとあくびして「おかえり～」するむぎちゃん。毎回このクセの強いお出迎えをしてくれるむぎちゃんに、飼い主さんも癒しをもらっていることでしょう！

可愛すぎるお出迎えにキュン♡

ちょっぴり不思議でユニークなむぎちゃんのお出迎えは、Instagramに投稿されると多くの人の注目を集め、記事執筆時点で再生数80万回を超えるほど反響を呼びました。

コメント欄には「クセが強いw」「可愛すぎる♡」「天使みたいね！」といった声が寄せられ、多くの人が奇妙で可愛いむぎちゃんのお出迎えにキュンと胸を打たれたようです。

Instagramアカウント「うみむぎ（@umimugi0304）」では、今回ご紹介したむぎちゃんと、一緒に暮らす「うみくん」の様子も紹介されています。のんびり穏やかに暮らす2匹の様子をぜひチェックしてくださいね！

