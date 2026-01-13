ºä¸ý·ûÆó 83ºÐ¤ÎÉãŽ¥ºä¸ýÀ¬Æó¤µ¤ó¤Î¶á¶·Êó¹ð ¥ª¥«¥À¤È3¥·¥ç¡Ö¸µµ¤¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·ûÆó¡Ê50¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤¬¼çºË¤¹¤ë¥³ー¥Òー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE RISING SUN COFFEE¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Éã¤Ç¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤Îºä¸ýÀ¬Æó¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û83ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÀ¤³¦¤Î¹ÓÏÉ¡É
¡¡·ûÆó¤Ï¤¤¤¹¤ËºÂ¤ëÀ¬Æó¤µ¤ó¤È¡¢ÊÆAEW¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê38¡Ë¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¹¥Èー¥êー¥º¤ËºÜ¤»¡Ö1Ž¥4Åìµþ¥Éー¥à¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¥«¥º¥Á¥«¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ª¥«¥À¤¬À¬Æó¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢¸å¤Ë¿·ÆüËÜ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡ÈÀ¤³¦¤Î¹ÓÏÉ¡É¤Ï·òºß¡£¡Ö¿ÆÉã¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¸µµ¤¤À¤È³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤È¤Î»ö¤Ç¤¹¡×¤È¡¢À¬Æó¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
