俳優クリス・プラットが、俳優で元カリフォルニア州知事の義父アーノルド・シュワルツェネッガーから贈られた驚きのクリスマスギフトについて明かした。クリスは2019年にシュワルツェネッガーの娘キャサリンと結婚し、現在は2人の娘と1人の息子の父親だ。



【写真】ホントの父子みたい それにしてもガタイがスゴすぎる義父と娘婿

クリスによると、アクション界のレジェンドであるシュワルツェネッガーは、家族への贈り物に全力を注ぐタイプだという。今回のプレゼントはサンタクロース姿のシュワルツェネッガーと3人の孫が描かれた、縦横約6×8フィート（約1.8mX2.4m）の巨大な肖像画。非常に精巧で美しい作品だが、クリスは「本当に素晴らしいんだけど、クリスマス以外の季節にどこに飾ればいいのか分からない」と苦笑した。



このエピソードは、クリスが英トーク番組「グレアム・ノートン・ショー」に出演した際に語られたもの。番組では、クリスの新作スリラー「MERCY／マーシー AI裁判」についても話題が及んだ。クリスは妻殺害の容疑をかけられた刑事クリス・レイヴンを演じ、90分以内に自ら呼び出した高度AI判事に無実を証明しなければならないという緊迫の役どころに挑んでいる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）