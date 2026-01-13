エジガル・ジュニオが今治に完全移籍

FC今治は1月13日、V・ファーレン長崎に所属していたFWエジガル・ジュニオが完全移籍で加入することを発表した。

SNS上では「楽しみすぎる補強」「本当にきた！」など注目を集めている。

現在34歳のエジガル・ジュニオは、アトレチコ・パラナエンセやECバイーアなど母国ブラジルのクラブで経験を積み、2019年に横浜F・マリノスへ加入。J1初年度から16試合11得点を記録し、攻撃の主軸としてリーグ優勝に大きく貢献した。

その後はV・ファーレン長崎に移籍。2021年にはJ2で32試合15得点を挙げるなど存在感を示し、2024年シーズンも28試合で15ゴールを記録するなど高い決定力を発揮した。今季（2025年）もJ2で19試合5得点をマークしており、J通算69ゴールを誇る実力派ストライカーだ。

SNSでは「心強い」「楽しみすぎる補強」「J1昇格のために頼みます」「ヴィニを超えるくらいの活躍を！」「本当にきた！」「新しいエース誕生」などのコメントが寄せられ、助っ人FWへの期待が高まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）