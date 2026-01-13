35ºÐ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡ÖÀ¸³¶Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡¡JÄÌ»»277»î¹ç¡Ä12Ç¯¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ËËë¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¿·Î¤Î¼¤¬35ºÐ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà
¡¡¤«¤Ä¤Æ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿DF¿·Î¤Î¼¤¬1·î12Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥¿¥¤¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦¡×¤È¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß35ºÐ¤Î¿·Î¤¤ÏÃæµþÂç³Ø¤«¤é2013Ç¯¤Ë¿å¸Í¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¢ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ê¤ÉJ¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢J¥ê¡¼¥°ÄÌ»»277»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥¿¥¤¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¡£¥×¥ì¡¼¤Î¾ì¤ò¹ñ³°¤Ë¹¤²¤¿Ãæ¤Ç¡¢°úÂà¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¼«Ê¬¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ëö¤Ë¸½ÌòÀ¸³è¤«¤éÂà¤¯·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Î¤¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö»ä¤ÎÂç¿Í¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÀ¸³¶Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¿·Î¤¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿12Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤òÏ«¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë