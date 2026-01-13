【映画ランキング】『ズートピア２』V6！ 2位とは4倍強の差で圧倒
1月9〜11日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開6週目の『ズートピア2』が、週末金土日動員46万3000人、興収6億5400万円をあげ、V6を達成した。1月12日までの累計では動員907万人、興収123億円を突破している。
【写真で見る】1月9〜11日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開3週目の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が、週末金土日動員11万5000人、興収1億6100万円を記録し、先週と同順位をキープ。12日までの累計では動員88万人、興収12億円を超えている。
3位は、こちらも公開3週目を迎えた『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』が、週末金土日動員9万人、興収1億2600万円をあげ、先週から順位を2つ上げた。累計では動員73万人を超え、興収は10億円間近となった。
4位は、公開4週目の『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』。累計では動員114万人、興収21億円を突破した。5位は、公開32週目を数える『国宝』。こちらは累計で1358万人、興収191億円。大台の200億円まであと9億円弱となった。
6位は、｢エヴァンゲリオン｣シリーズ30周年を記念した上映企画「月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest．2025−2026」の1作品『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』が初登場。7位にも、昭和を代表する青春ドラマを主演の中村雅俊のメガホンで初映画化した『五十年目の俺たちの旅』が初登場を果たした。
8位は、公開26週目の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が先週の10位から2ランクアップ。累計では動員2676万人、興収390億円を突破。こちらも400億円の大台まで約10億円となった。
1月9〜11日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『ズートピア２』
第2位：『映画ラストマン‐FIRST LOVE‐』
第3位：『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』
第4位：『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』
第5位：『国宝』
第6位：『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』
第7位：『五十年目の俺たちの旅』
第8位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第9位：『新解釈・幕末伝』
第10位：『ワーキングマン』
【写真で見る】1月9〜11日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開3週目の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が、週末金土日動員11万5000人、興収1億6100万円を記録し、先週と同順位をキープ。12日までの累計では動員88万人、興収12億円を超えている。
4位は、公開4週目の『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』。累計では動員114万人、興収21億円を突破した。5位は、公開32週目を数える『国宝』。こちらは累計で1358万人、興収191億円。大台の200億円まであと9億円弱となった。
6位は、｢エヴァンゲリオン｣シリーズ30周年を記念した上映企画「月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest．2025−2026」の1作品『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』が初登場。7位にも、昭和を代表する青春ドラマを主演の中村雅俊のメガホンで初映画化した『五十年目の俺たちの旅』が初登場を果たした。
8位は、公開26週目の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が先週の10位から2ランクアップ。累計では動員2676万人、興収390億円を突破。こちらも400億円の大台まで約10億円となった。
1月9〜11日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『ズートピア２』
第2位：『映画ラストマン‐FIRST LOVE‐』
第3位：『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』
第4位：『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』
第5位：『国宝』
第6位：『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』
第7位：『五十年目の俺たちの旅』
第8位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第9位：『新解釈・幕末伝』
第10位：『ワーキングマン』