黒柳徹子、久米宏さん追悼 『ザ・ベストテン』が繋いだ“親友”へ「『さよなら』は言いたくない」
タレント、文筆家の黒柳徹子が13日、自身のインスタグラムを更新し、この日、死去が伝えられた久米宏さんを追悼した。
【写真】黒柳徹子＆久米宏さん、『ザ・ベストテン』時代の2ショット
この日、久米さんが所属していたオフィス・トゥー・ワンが公式サイト上で、久米さんが肺がんのため元日に亡くなっていたことを発表した。
黒柳はこの日、在りし日の久米さんとの2ショットを公開し、追悼コメントを発表した。この2人と言えば、70年代から80年代にかけて人気だった音楽番組『ザ・ベストテン』（TBS系）を務めたことで知られる。
【黒柳徹子・追悼コメント全文】
久米さん！
私には親友という人が、いるようで、いなかった。
あなたは、その中で『ザ・ベストテン』以来本当の親友だった。
政治のことも、日常のことも、打ち合わせなしにピッタリ合った。私が設立した「トット基金」の理事にもなって頂いた。
先月の理事会に見えなかったので、『どうしたの？』と手紙を出した。
返事は来なかった。
久米さん、本当に悲しいです。あなたとのナマ放送の厳しい、やり取り懐かしいです。
本当は涙もろく優しい人だった、
久米さん、「さよなら」は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう。
「私の涙が見えますか？」
本当に友達でいてくれてありがとう。
クールに見える久米さんへ
引用：「黒柳徹子」インスタグラム（＠tetsukokuroyanagi）
