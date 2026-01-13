持続可能な17の目標に向けて高知県内の取り組みを紹介する『スイッチSDGs』。今回は農林水産業の最高賞・天皇杯を受賞した高知県大月町の養鶏業者「ヤマニファーム」。環境に配慮した持続可能な農業を目指して、地域とともに活動するその取り組みを紹介します。



2025年11月。大月町役場を訪れたのは、町内で肉用鶏の養鶏場を営むヤマニファームです。

ヤマニファームは2025年度、農林水産省が1962年から実施する農林水産祭の畜産部門で最高賞である天皇杯を受賞しました。肉用鶏で天皇杯を受賞するのは全国で初めてで、県内で畜産部門の天皇杯は初めてだということです。





この日はヤマニファームの代表を務める井上孝秀さんが大月町の岡田順一町長に受賞の報告を行いました。■ヤマニファーム 代表 井上孝秀さん「自分が大月町に移住してきて約25年経つが、やっと大月町民になれたかなと、非常にうれしく思った」大月町姫ノ井の山中にあるヤマニファームは井上代表が1999年、経営が困難になった養鶏場を受け継いで2007年に株式会社となりました。現在は18棟の鶏舎があり、このうちブランド鶏「よさこい尾鶏」など、年間約150万羽を出荷していて、これは四国で1位の規模です。しかし、これまでの道のりは平坦ではありませんでした。愛媛県から移住し事業を受け継いだ当初は環境整備に奔走したといいます。■井上代表「もう廃墟というか、年間1万羽ぐらいの規模だった。自分の背丈より高い草だらけで、それを修繕しながら車で1～2か月寝泊まりながら作業して、事業としてスタートした」環境整備を終え、これからというところで2001年、災害が襲います。■井上代表「ちょうど1年経って修繕が終わったときに西南豪雨、大雨の被害に遭って、朝起きたら道は崩れる周りはぐちゃぐちゃで。そこでまた借金ができて、またここからリスタートとなった」寝る間も惜しんで動き続けたと話す井上さん。そこから20年以上をかけ日本一に輝いたのです。天皇杯を受賞したヤマニファームはどんな点が評価されたのでしょうか。2万5000羽ほどが飼育されている約1500平方メートルの鶏舎には、この日入ってきたばかりのひよこの声が響いていました。■井上代表「このひよこを受け入れる時点でこちらも100％の状態で受け入れないと、入って終わりではなくて入ってからがスタートなのでしっかり受け入れてここから手間をかけて愛情を込めて育てていかないといけない」その言葉通り、鶏舎の中には最大限の愛情を注ぐための最先端の技術がありました。■井上代表「ここがメインの管理するデバイス」ヤマニファームが進めているのは「飼育管理のDX化」です。規模拡大を目指す中で、海外で主流となりつつあったスマート畜産システムを導入しました。鶏舎内では温度や湿度、光の量から換気まで機械で自動制御されています。その飼育データは鶏舎の管理を行う管理者に、コンピューターや携帯電話で共有されます。ヤマニファームには現在8棟のシステム鶏舎があり、データの蓄積や緻密な管理によって安心・安全で安定した生産に繋げてきたと言います。■井上代表「人間の1日24時間が鶏の365日8時間、一生懸命管理しても実際は120日しか管理できていない。24時間常にコンピューター管理しながら緻密な温度管理・空気の質を管理していくことが健康な鶏を作る一番の要因」また南海トラフ巨大地震への対策として、30トン以上の飼料を備蓄している点なども、天皇杯を獲得する上で大きな評価につながりました。井上さんが特に力を入れてきたのが「地域とのつながり」です。■井上代表「化学肥料などの高騰で地域の農家さんたちも困っていたので、鶏糞をたい肥化して活用してもらうことで何かできないかなということで手を取り合ってスタートした」鶏を育てる上で出る鶏糞の処理に苦労していた中、鶏糞を撹拌して堆肥（たいひ）に変え地域の農家たちへ配布。農家が堆肥を活用して作った飼料用米が再び鶏の飼料の一部となり、また鶏糞が堆肥となるという地球にやさしい循環ができあがったのです。■地域住民の人たち「おめでとうございます」この日、地元の集落活動センターを訪れた井上さんに、住民たちがお祝いの言葉をかけました。■井上代表「こういうのが一番ありがたい。地域の皆さんがこうやって受け入れたことが、今のこの賞に繋がったという思いがある。感謝してもしきれない」地元の人たちは、地元企業が天皇杯を受賞したことを誇りに思っていました。■姫ノ井地区 区長「日本一の人が姫ノ井でできたのが姫ノ井の大きな名誉。元気で頑張ってもらいたい」ヤマニファームではいま、新たな循環の仕組みづくりに取り組んでいます。それは鶏糞の堆肥を利用したレモン栽培です。■井上代表「うちも生産量がものすごい量なので、自己消費できるような形でそれを使った新たな商品という形で、どちらもすることのよって強みのある取り組みであったり、商品ができるのではないかと取り組んでいる」自社の鶏肉とレモンのコラボ商品を作りたいと、使われていない農地や耕作放棄地などを購入し、大月町内の約7ヘクタールの敷地でレモンを栽培し、2025年度から本格的な出荷が始まっています。■井上代表「2026年度からは、レモンを出荷して搾汁されたレモンの搾りかすを飼料・餌に転化して、さらにブランド力を高めるような取り組みができれば」地域との連携やDXの取り組みなど環境に配慮した持続可能な農業を実現した大月町のヤマニファーム。岡田順一町長も今後、大月町の農業を引っ張る存在にと期待しています。■岡田順一 大月町長「大月町の重要産業というか、そういう形でこれから育ってくるはずなので協力いただきながら大月町の特産として売り出していかなくてはならないと考えている」全国一位の天皇杯を受賞した井上さんはいま、安心安全な鶏の生産だけでなく、大月町の未来をこう展望していました。■井上代表「町がにわとりの町になってもらいたい。将来的にどんどん鶏舎を増やしていくだけではなくて、移住の方や地元の人が一緒の取り組みをして、みんなでやれるのが理想ではないかなと思う」環境に配慮しながら、雇用も生みだす持続可能な農業を目指して、井上さんはこれからもヤマニファームを舞台に地域とともに歩んでいきます。