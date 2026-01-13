初めて出席した日本での葬儀。タレントで駐日ギニア大使館顧問のオスマン・サンコンは、見よう見まねで焼香に臨み、抹香を額に近づけるのではなく食べてしまい、遺族に「ご愁傷さまでした」ではなく「ごちそうさまでした」と話したという。また日本人でも（特にある程度の年齢以上の関西人は）焼香の際、いまだにジャリズムの名作コント「キャッチ・レディー・ファイア」が脳内にリフレインするとかしないとか…。

マーケティング業の株式会社ＮＥＸＥＲは１３日、「ハタオ葬儀社」（熊本市）と共同で、全国の男女５００人を対象に実施した「葬儀のマナー」についてのアンケート調査の結果を公開。約９割がマナーに自信がないことが分かった。

【あなたは葬儀のマナーに自信はありますか？】

・とても自信がある ２．６％

・やや自信がある １０．０％

・あまり自信がない ３９．６％

・まったく自信がない ４７．８％

「あまり自信がない」と「まったく自信がない」の合計８７．４％、約９割が「自信がない」としている。

【特にどの点に不安を感じますか？】

また、不安点としてもっとも多かったのは「焼香・献花などの作法」で３割を超えた。以下は回答者の割合と、主な不安に感じる回答者の声。

▼「焼香・献花などの作法」（３０．４％）

・葬儀に出席した経験が少ないため。（２０代・女性）

・調べてもいまいち正解がわからなかった。（２０代・女性）

・焼香はミスをしたりすると目立つから。（３０代・女性）

・葬儀で何度かお焼香などをした経験がありますが、何度やっても初めての作法をするような感覚に陥り不安になる時があります。（３０代・女性）

・前の人を見ながらなので自主的には自信がありません。（４０代・女性）

▼「挨拶や言葉遣い」（２２．４％）

・葬式の言葉遣いは普段とは違うから。（１０代・男性）

・そのような知識を身につける機会が無いので。（３０代・男性）

・そのほかは、事前に調べればなんとか取り繕えそうだけど、話し方や挨拶は、こびりついたものなので、付け焼き刃じゃ難しそう。（３０代・女性）

・あまり経験がなく、習うものでもないため。（３０代・男性）

▼「参列時の立ち居振る舞い」（１３．５％）

・線香の順番が分からないから。（３０代・女性）

・基本的には周りのまねをしているだけで、１人の時は何もわからないから。（４０代・男性）

▼「宗教・宗派ごとの違い」（１２．４％）

・ルール自体をあまり把握していないので、失礼があるかもしれない。（３０代・女性）

・宗派によっての違いを学ぶ機会がないから。（４０代・女性）