『葬送のフリーレン』第2期の第1話あらすじ＆先行カット公開 魔物と戦闘！試験の魔法使いたちと再会
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第1話（通算29話）のあらすじ＆先行場面カットが公開された。一級魔法使い試験を経て北側諸国の旅を進めるフリーレン一行は、魔法を無効化する力を持った鉱石“封魔鉱”が広がる穴に落ちてしまう。さらに、一級魔法使い試験で出会った魔法使いたちと再会する物語が展開される。
【画像】服を脱いだフェルン！公開された『葬送のフリーレン』第2期の場面カット
16日に日本テレビ系で午後11時より放送される第1話「じゃあ行こうか」は、魔法都市オイサーストを後にし、北側諸国の道を行くフリーレン、フェルン、シュタルク。その道中、緩んだ地盤から穴の中へ落ちてしまう。そこは魔法を無効化する力を持った鉱石“封魔鉱”が一面に広がっていた。フリーレンとフェルンが魔法を使うことができず、地上に続く道を探すが、そこに魔物が現れて…。
第2期の新たな旅のはじまりとなる第29話。フリーレン・フェルン・シュタルク三人の穏やかに進む旅路の様子だけではなく、魔物との戦闘や一級魔法使い試験編で登場したヴィアベル（声：谷山紀章）らも再登場する。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
