DISH//が山崎まさよしの代表曲「One more time, One more chance」を配信リリース「リスペクトを尽くし切った」
昨年9月25日にデビュー30周年を迎えた山崎まさよしの代表曲「One more time, One more chance」を、4人組ダンスロックバンド・DISH//がカバー。14日0時に配信リリースされることが発表された。
【写真】DISH//が名曲をカバー！配信シングル「One more time, One more chance」ジャケット
「“山崎まさよしと親交のあるアーティスト”によるトリビュート楽曲が配信」とだけ事前にアナウンスされていた今回の企画。山崎が2019年に主演・主題歌・サウンドトラックを務めた映画『影踏み』でDISH//の北村匠海（ボーカル・ギター）と兄弟役で共演したことがきっかけで2人は出会い意気投合。同年、山崎が所属するオフィスオーガスタ主催の音楽イベント『Augusta Camp 2019』に北村がサプライズ出演し、またテレビの歌番組でも主題歌「影踏み」の歌唱で共演したほか、山崎が私物ギターを北村にプレゼントするなど、公私ともに兄弟のような親交を深めていた。
2022年には、テレビドラマの主題歌となったDISH//の楽曲「五明後日」を、山崎とDISH//の共作で書き下ろし。北村が作詞を担当し、作曲は共作するなど、バンドとしても山崎と深い親交を見せてきた。
DISH//がカバーした「One more time, One more chance」のジャケット写真は、山崎が1996年に主演し、同曲で主題歌を務めた映画『月とキャベツ』を彷彿（ほうふつ）とさせるアートワークとなっており、山崎へのリスペクトと愛情があふれている。なお、『月とキャベツ』と『影踏み』の監督は、どちらも篠原哲雄氏が務めている。
■山崎まさよし コメント
DISH//のみなさん、お久しぶりです。
今回「One more time, One more chance」をカバーしていただいたということで、
音源を聴かせていただきました。
あの歌は、結構難しいという定評があるんですが、
すごくDISH//の色に染まっていて、感動いたしました。
また何かでご一緒できたら嬉しく思います。
スタジオにもまたみんなで遊びにきてください。
ありがとうございました。
■DISH//・北村匠海 コメント
山崎まさよしさんの名曲を僕らがカバーできるなんて驚きました。
この楽曲は『月とキャベツ』から産まれた背景があり、そのチームと『影踏み』という映画で僕も同じ時間を過ごさせていただきました。
役者としての視点でこの歌を歌うことで僕の中ではリスペクトを尽くし切ることができたような気がしています。山崎まさよしさんとのご縁と音楽の素晴らしさと映画の総合芸術的観点、全て100点で表現できたかわかりませんが、ぜひ聴いてください。
