歌手の野口五郎（69）が13日、自身のインスタグラムを更新し、入院して手術を受けたことを明かした。

野口は「寒中お見舞い申し上げます！！少々冬休みを頂いてしまいました」とし「全くを持って心配ご無用でございますが…数日入院して手術をしました」と明かしたもの。

また「主治医と担当医と友人のお医者さん！！と相談して，2月7日昭和女子大人見記念講堂！！3月1日大阪フェスティバルホール！！ ここで今の最高の自身を感じて頂く為に最善の方法を選択させて頂きました。今年は僕にとって特別な年！！56周年 この思い「貴方に届け〜!！」と歌える事に最大の喜びを感じております。今年も沢山の応援をどうぞ宜しくお願い申し上げます」とつづった。

野口は18年に食道がんの手術を受けた。また、6日には「ちょっとだけ冬休みを頂きます！！ほんの4〜5日！！大丈夫！心配はいりません！！」とつづっていたことから、フォロワーからは「大丈夫ですか」「びっくりしました」「ゆっくり療養出来ますように」「先日の冬休み連絡に少々心配していました」「やっぱり入院されていたのですね」「以前腰の調子って仰ってたので腰でしょうか？」などの声が寄せられていた。