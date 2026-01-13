Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月13日の第1試合に出場する4選手を発表した。10チームのうち、プラス域にいるのがわずか3チームという縦長の展開になる中、ボーダーラインの下にいる7・8・10位が直接対決する。レギュラーシーズン突破に向け、這い上がれるか。

【映像】7・8・10位が直接対決

レギュラーシーズンは6位までが通過。7位の赤坂ドリブンズは▲213.6ポイントで、6位の渋谷ABEMASと118.5ポイント開いている。残り46試合あるとはいえ、あまり離されると徐々に焦りが増大する。また8位のKADOKAWAサクラナイツはボーダーまで215.9ポイント、さらに最下位に沈むU-NEXT Piratesは390.4ポイントの差があり、「まだ先がある」とは言えないレベルになりつつある。この1月の戦いは、かなり重要だ。

【1月13日第1試合】

赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）個人21位 ▲22.3

KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）個人29位 ▲121.3

BEAST X・中田花奈（連盟）個人9位 ＋161.9

U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）個人20位 ▲9.6

【1月12日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋704.7（76/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋617.8（76/120）

3位 BEAST X ＋251.1（76/120）

4位 セガサミーフェニックス ▲19.0（76/120）

5位 TEAM雷電 ▲25.8（76/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲95.1（78/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲213.6（74/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲311.0（74/120）

9位 EARTH JETS ▲423.6（76/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲485.5（78/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

