飼い主さんが入院中、家で待つ大型犬にペットカメラ越しに話しかけた様子が、Instagramで注目されています。投稿したのは、シベリアンハスキーの大福くんと暮らす「風太郎（猫達とハスキー大福）」さん。投稿から7.9万回以上再生され、「なんで出てこないのって言ってるみたい」「かわいい！」といったコメントが寄せられています。

【動画：『ママ…？』入院中、家で待つ大型犬に『ペットカメラから話しかけた』結果】

「どこにいるの？」ママの声に首をかしげる

登場するのは、シベリアンハスキーの大福くん。とある日、入院中のママがカメラを通じて大福くんに話しかけてみたんだそう。いないはずのママの声が聞こえたときの大福くんの反応は…？

突然聞こえてきたママの声に、大福くんはすぐさま反応したといいます。声のするカメラへ顔をグイッと近づける大福くん。どうしてママの姿が見えないのに声が聞こえるのか、不思議で仕方がない様子で何度も首をかしげる仕草を見せたんだそう。

ママの問いかけに元気にお返事！

大福くんは寂しそうな声を出しながら、ママの声をしっかり聞こうとカメラの前で行儀よくお座りをしたといいます。健気な姿からは、離れていてもママを近くに感じようとする懸命な思いが伝わってくるようです。

画面越しのママが「座ってる？」とやさしく声をかけると、大福くんは「座ってるよ」と言わんばかりに「ワンッ！」と短く鳴いたのだとか。まるでママとのお喋りを楽しんでいるかのように返事をしている姿に、思わず笑みがこぼれてしまいますね。

大福くんの純粋な心に癒やされるひと時

大福くんは、ママが部屋のどこかに隠れているのではと思ったのか、キョロキョロと辺りを見渡し始めたといいます。聞こえてくるママの声と目の前にいないことに葛藤する姿は、いつまでも見ていたくなるほど愛くるしいものです。

大福くんは最後までカメラの前を離れず、ママとの「秘密の通信」を楽しんでいる様子だったそう。ハスキー特有の表情豊かなリアクションとママへの深い愛情が重なり、見ているこちらまで温かくなるような光景なのでした。

この投稿には「なんでそこから出てこないの？って問いかけているようで泣けてきます」「本当に賢いね。しっかりお話を聞いてる！」「なんでも純粋に受け入れる姿がかわいい」「首をかしげているのがたまらなく愛おしいです」など、大福くんの純粋さと賢さを絶賛するコメントが相次いでいました。

投稿者である「風太郎（猫達とハスキー大福）」さんのInstagramでは、シベリアンハスキーの大福くんと共に暮らす猫ちゃんたちの賑やかな日常が公開されています。種族を超えた絆や大福くんの愛嬌たっぷりな姿は、日々の疲れを癒してくれますよ。

