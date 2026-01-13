お散歩初心者のチワワの赤ちゃん。その歩き方はとっても個性的で…？思わず笑ってしまう愛らしさ全開の投稿は6.4万回再生を突破。「るんるん♪」「そのまま飛んでいきそう」「嬉しくて仕方ないのね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：外に出ることに慣れてきた赤ちゃん犬→お散歩初心者すぎる『まさかの歩き方』】

お散歩に慣れてきたこはくくん

TikTokアカウント「kohaku_0806」の投稿主さんの愛犬は、ロングコートチワワの男の子「こはく」くん。お迎え時の体重はたったの700gと片手に乗るほど小さかったこはくくん、ご紹介する投稿時点でも、まだ生後半年にも満たない小さな小さな子犬ちゃんです。

お散歩デビューを経て、少しずつ歩くことに慣れてきた様子ですが、リードを持つママの後ろを行ったり来たり…。ちょっぴり落ち着きはないものの、しっかりと歩いていたそう。

不安そうなお顔で固まってしまったお散歩デビューから比べると、とっても大きな進歩です。

可愛すぎる歩き方にキュン♡

軽快に歩くこはくくんですが、何だか歩き方に違和感が…。えっちらおっちらと前足がパタパタしていたそう。クルリと巻いた尻尾も印象的！このまま空まで飛んでいきそうなほど、跳ねるように歩いていたといいます。

歩くことにも慣れてきて、ママと一緒にお散歩できることが嬉しくて仕方ないのかもしれませんね。まさに『ルンルン♪』といった言葉がぴったりな歩き方だったとか。

これからもたくさんお散歩して、お出かけして…こはくくんの『楽しい！』を増やしていってくださいね。

こはくくんの可愛すぎるお散歩風景には「ウキウキ♪」「普通に歩くより運動量多そう(笑)」「ごきげんな証拠ですね」といったコメントが寄せられました。

ドッグランも満喫！？

個性的すぎる歩き方をお披露目したこはくくんですが、最新の投稿ではドッグランを楽しむまでに成長したご様子。

自分より一回りも大きなわんちゃんにもガバッと飛びつき、強気にアピール！しかしギロリとひと睨みされるとそそくさと退散…！その後も追いかけてくるわんちゃんから必死に逃走したというこはくくん。ドッグランではあるあるな体験といえるでしょう。

ついこの間お散歩デビューしたばかりなのにドッグランも楽しめるようになったなんて、子犬の順応性には驚いてしまいますね。

こはくくんの成長を見守りたい方は、TikTokアカウント「kohaku_0806」をチェックしてくださいね。小さな体にウルウルお目目…愛くるしい姿に癒されてください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「kohaku_0806」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております