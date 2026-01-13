黒いダイヤとも称され、高級珍味として人気があるナマコですが、石川県では不漁が続いています。その背景には能登半島地震による海の変化の影響も…現状を取材してきました。

なまこや・園山芳生専務取締役「本当だったらここにいっぱい溢れるくらいナマコがいるんですけれどご覧のように少ないでしょ？」

数年前はいけすいっぱいにナマコが入っていたという七尾市のナマコ販売専門店・なまこや。

県漁業協同組合七尾支所・竹内大生運営委員長「すごい少ないと思います。去年漁に出た時、（例年の）1割も取れていなかったので今年はもう最初から取っていないです」

不漁の背景「震災でナマコが住む環境自体がなくなった」

能登で獲れる高級食材「ナマコ」。

県内のナマコ漁は主に七尾市石崎地区と能登島地区の漁師が担っていて、竹内さんもその1人でした。

しかし、あまりの不漁に今年はカキの養殖などに切り替えたということです。

県漁業協同組合七尾支所・竹内大生運営委員長「震災が来てヘドロが沢山ナマコに被ってしまったおそらく。それでナマコが溶けて死んじゃってそれでいなくなった。津波で藻場とかも全部なくなっちゃった。ナマコが住む環境自体がもうなくなった」

県水産総合センターによりますと、漁がはじまる2025年11月から12月20日までの七尾地区の水揚げ量は772キロ。

震災前の2022年は3818キロの水揚げだったことからみても、長期的に水揚げ量は減少しているとしています。

もう1つの理由は海水温

さらに、ナマコがとれないもう一つの要因が海水温です。

県漁業協同組合七尾支所・竹内大生運営委員長「十数年前から見ると、今（海水温が）3℃ほど上がっている。人で言うと30℃近く上がっているのと同じ」

海水温の影響で少しづつ漁獲量が減っていた時に起きた震災。

県産ナマコの仕入れは数年前に比べて2〜3割になってしまったと、関係者からは嘆きの声が聞かれます。

なまこや・園山芳生専務取締役「地物にこだわっていても、かなり数が限られる。国内産ということで他から取り寄せて国内産という表示で販売。石川県産と国内産の使い分けを、お客さまの了解を得てやっている」

ナマコは中華料理の食材として人気

不漁のため、仕入れ値も上がっているということですが、店を訪れる地元客のために価格は据え置きに。その一方で。

なまこや・園山芳生専務取締役「中国や香港、マレーシア東南アジアへ輸出している」

ナマコを乾燥させて加工した「金ん子（きんこ）」は中華料理の食材として需要があるため、海外輸出に力を入れて工夫しているということです。

今後、ナマコの漁獲量は上向くのでしょうか。

県漁業協同組合七尾支所・竹内大生運営委員長「今ナマコを放流しているんです。ナマコは最低でも3〜5年くらいはかかるのでゆっくりですが時間をかけててでも本来の漁ができるように戻したい」