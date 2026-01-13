いまだに半数以上の旅館が休業する石川県七尾市の和倉温泉。従業員らの雇用維持に向け、籍を置いたまま他の企業などで働く「在籍型出向」の説明会が行われました。

これまで休業手当の一部が助成される国の「雇用調整助成金」を活用し従業員の給与を支払うなど雇用を維持してきましたが、その支援制度も12月末で終了しました。

こうした中、従業員が旅館などに籍を置いたまま別の企業で働くことで出向元や出向先に助成金が支払われる「在籍型出向」の制度がことし12月まで延長されたことを受け、13日、5つの企業が参加し説明会が開かれました。

出向先での勤務日数の条件緩和や、制度の申請手続きの簡素化などが制度の利点とされています。

石川県、出向元と出向先のマッチング進め雇用維持へ

旅館関係者「以前の条件では働けないという者も少なからずおりましたので、今回緩和によって私も出向に行きたいとか、これなら出向できるありがたく思っていますし、上手く活用できればと考えております」

和倉温泉観光協会・奥田一博会長「宿泊業は人と建物がすべてなので和倉温泉として、雇用をいかに維持してい行くかが最大の課題ですので。前に向かって進んでいけたらと思っている」

県は関係機関と連携し出向元と出向先のマッチングなどを進め能登の観光拠点・和倉温泉の雇用維持に努めます。