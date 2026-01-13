TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥É¥¯¥¿¡¼Ãæ¾¾ ¡Û97ºÐ¤Ë¤·¤Æ­à¶Ú¥È¥ì¤Î¸å¥¹¥Æ¡¼¥­­á ¡ÖÈþÌ£¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼´¶Ã²¡Ö¤Þ¤µ¤«ÉÔÏ·ÉÔ»à¤ÎÈ¯ÌÀ¤ò¡×



Ãæ¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ð¡¼¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤·¤¿»Ñ¤ÇÈù¾Ð¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¶Ú¥È¥ì¤Î¸å¡¢¸ü¤ß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¤ò´ä±ö¤Ç¿©¤¹¡×¤È¡¢ ÆüËÜ¸ìÆÉ¤ß¤Î­à¥¹¥Æ¡¼¥­­á¤Ç¤Ê¤¯±Ñ¸ìÆÉ¤ß¤Î¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¯¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¿©»ö¤ò¾Ò²ð¡£

 



Â³¤¯¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡¢Ãæ¤ÎÀÖ¿È¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊÊ¬¸ü¤¤¥¹¥Æ¡¼¥­¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ãæ¾¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈþÌ£¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È´®Ç½¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¤¼¡×¡ÖÄë²¦¤ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¶Ú¥È¥ì¤¬Ä¹¼÷¤Î¥­¡¼¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¡Ø¸ü¤ß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¡Ù¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«ÉÔÏ·ÉÔ»à¤ÎÈ¯ÌÀ¤ò¡×¤Ê¤É¡¢´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

