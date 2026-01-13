【時代劇マンガ特集】生死をかけた殺伐とした世界を描く！『シグルイ』『へうげもの』などの作品がKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、時代劇マンガ作品を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
へうげもの
■シグルイ
価格：704円(474pt還元で、実質230円！)
シグルイ
江戸時代初頭、天下の法に反して駿河城内で挙行された真剣御前試合で対峙したのは、片腕の若武者と盲目の天才剣士だった！！ 残酷無惨時代劇！！
■へうげもの
価格：792円(382pt還元で、実質410円！)
2026/1/25 23:59 まで無料！
へうげもの
群雄割拠、下剋上の戦国時代。立身出世を目指しながら、茶の湯と物欲に魂を奪われた男がいた。織田信長（おだのぶなが）の家臣・古田左介（ふるたさすけ）。天才・信長から壮大な世界性を、茶聖・千宗易（せんのそうえき＝利休）から深遠な精神性を学び、「へうげもの」への道をひた走る。生か死か。武か数奇か。それが問題だ!!
■衛府の七忍
価格：679円(449pt還元で、実質230円！)
衛府の七忍
覇府の威によって戦国乱世を支配した治国平天下大君・家康。その意に従わぬ民は軍神・吉備津彦命に誅戮される運命だ。だが見よ! 惨酷なる人界を跋扈する七つの影。人か獣か風か花片か、いや、衛府の刃・怨身忍者だ!
■ドリフターズ
価格：495円
ドリフターズ
A.D.1600天下分け目の関ヶ原・・・敵陣突破の撤退戦”島津の退き口””捨てがまり”で敵将の首を狙うは島津豊久！生死の狭間で開いた異世界への扉・・・
■もっこり半兵衛
価格：627円
もっこり半兵衛
月並半兵衛はある藩の剣術指南役。あることで脱藩し、江戸へ。ひょんなことで江戸の夜廻りの仕事を月一両ですることに…。それから八年。家族は、こまっしゃくれた八才の娘さやか。夜鷹の協力も得て江戸の夜の悪を退治するのだ。
■逃げ上手の若君
価格：460円(222pt還元で、実質238円！)
逃げ上手の若君
1333年、鎌倉――。幕府の後継として生きるはずだった少年・北条時行は突然の謀反で故郷も家族も全て失う。しかし時行は、生き延びることに関しては誰よりも秀でていた。信濃国の神官・諏訪頼重に誘われ、少年は逃げて英雄になる道を歩み始めた！
※本ページで紹介する情報は、2026年1月5日12時現在のものです。
へうげもの
■シグルイ
価格：704円(474pt還元で、実質230円！)
シグルイ
■へうげもの
価格：792円(382pt還元で、実質410円！)
2026/1/25 23:59 まで無料！
へうげもの
群雄割拠、下剋上の戦国時代。立身出世を目指しながら、茶の湯と物欲に魂を奪われた男がいた。織田信長（おだのぶなが）の家臣・古田左介（ふるたさすけ）。天才・信長から壮大な世界性を、茶聖・千宗易（せんのそうえき＝利休）から深遠な精神性を学び、「へうげもの」への道をひた走る。生か死か。武か数奇か。それが問題だ!!
■衛府の七忍
価格：679円(449pt還元で、実質230円！)
衛府の七忍
覇府の威によって戦国乱世を支配した治国平天下大君・家康。その意に従わぬ民は軍神・吉備津彦命に誅戮される運命だ。だが見よ! 惨酷なる人界を跋扈する七つの影。人か獣か風か花片か、いや、衛府の刃・怨身忍者だ!
■ドリフターズ
価格：495円
ドリフターズ
A.D.1600天下分け目の関ヶ原・・・敵陣突破の撤退戦”島津の退き口””捨てがまり”で敵将の首を狙うは島津豊久！生死の狭間で開いた異世界への扉・・・
■もっこり半兵衛
価格：627円
もっこり半兵衛
月並半兵衛はある藩の剣術指南役。あることで脱藩し、江戸へ。ひょんなことで江戸の夜廻りの仕事を月一両ですることに…。それから八年。家族は、こまっしゃくれた八才の娘さやか。夜鷹の協力も得て江戸の夜の悪を退治するのだ。
■逃げ上手の若君
価格：460円(222pt還元で、実質238円！)
逃げ上手の若君
1333年、鎌倉――。幕府の後継として生きるはずだった少年・北条時行は突然の謀反で故郷も家族も全て失う。しかし時行は、生き延びることに関しては誰よりも秀でていた。信濃国の神官・諏訪頼重に誘われ、少年は逃げて英雄になる道を歩み始めた！
※本ページで紹介する情報は、2026年1月5日12時現在のものです。