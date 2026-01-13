¡Ú½Ë¡ª¥¢¥Ë¥á²½¡Û¿´ÍýÉÁ¼Ì¤¬Á¡ºÙ¤ÊºîÉÊÆÃ½¸¡£¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¤ÏÁ´´¬ÂçÂÎ50¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡ª¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤¬Kindle¤ÇÆÉ¤á¤ë¡ª¡ÚAmazon¡Û
¡¡Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤ÏÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÆÉ¤á¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿´ÍýÉÁ¼Ì¤¬Á¡ºÙ¤ÊºîÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìºý¡¢¿·¤¿¤Ê°ìºý¤È¤ÎÆÉ½ñ»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß
¢£°ã¹ñÆüµ
²Á³Ê¡§482±ß¡Ê286pt´Ô¸µ¤Ç¡¢¼Â¼Á226±ß¡ª¡Ë
Kindle Unlimited¤Ê¤éÌµÎÁ¡ª
°ã¹ñÆüµ
¡ÚÅÅ»Ò¸ÂÄê¡ª»¨»ï·ÇºÜ»þ¤Î¥«¥é¡¼¸¶²è¤òÆÃÊÌ¼ýÏ¿¡ª¡Û35ºÐ¡¢¾¯½÷¾®Àâ²È¡£¡ÊË´¤Êì¤ÎËå¡Ë 15ºÐ¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡£¡Ê»Ð¤Î°ä»ù¡Ë ½÷²¦¤È»Ò¸¤¤Ï2¿ÍÊë¤é¤·¡£
¾¯½÷¾®Àâ²È¤Î¹âÂåËêÀ¸¡Ê¤³¤¦¤À¤¤¤Þ¤¤ª¡Ë(35)¤Ï»ÐÉ×ÉØ¤ÎÁò¼°¤Ç°ä»ù¤Î¡¦Ä«¡Ê¤¢¤µ¡Ë(15)¤¬¿ÆÀÌ´Ö¤ò¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«²á¤´¤»¤º¡¢Àª¤¤¤Ç°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÌÅ¤òÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï²æ¤ËÊÖ¤ê¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¬È¯Æ°¡£ËêÀ¸¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ê¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£ÂÐ¤¹¤ëÄ«¤Ï¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÈÂç¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Âç¿Í¡É¡¦ËêÀ¸¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤â¤ÎÄÁ¤·¤¯¤âÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¡£ÉÔ´ïÍÑ¿Í´Ö¤È»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤ÊÌÅ¤¬¤ª¤¯¤ëÇ¯¤Îº¹Æ±µïëý¡¢¼ê¤µ¤°¤êÊë¤é¤·¤ÎÂè1´¬¡ª
¢£¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼
²Á³Ê¡§792±ß(382pt´Ô¸µ¤Ç¡¢¼Â¼Á410±ß¡ª)
2026/1/25 23:59 ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡ª
¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼
´äÁÒÈþÄÅÌ¤¡¢º£Æü¤«¤éÅìµþ¤Î¹â¹»À¸¡ª¡¡Æþ³Ø¤òµ¡¤ËÃÏÊý¤«¤é¾åµþ¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤³¤½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²áÁÂÃÏ°é¤Á¤æ¤¨¤ËÆ±À¤Âå¥³¥ß¥å·Ð¸³¤¬¤È¤Ü¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤Ç¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÅÔ²ñ¤Î¹â¹»¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥à¥º¥«¥·¥¤¡ª¡¡¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤ß¤Ä¤ß¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤Þ¤Ã¤·¤í¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¡¢ËÜ¿Í¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡ª
¢£¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¼¤Î±ïÂ¦
²Á³Ê¡§772±ß
¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¼¤Î±ïÂ¦
75ºÐ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤ÏBL
¤Õ¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿½ñÅ¹¤ÇÏ·ÉØ¿Í¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï1ºý¤ÎBL¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£75ºÐ¤Ë¤·¤ÆBL¤òÃÎ¤Ã¤¿Ï·ÉØ¿Í¤È½ñÅ¹°÷¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤Î¤Ï²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¡¢¤·¤«¤·¿´¤¬¤µ¤¶¤á¤¯Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß
²Á³Ê¡§759±ß(366pt´Ô¸µ¤Ç¡¢¼Â¼Á393±ß¡ª)
¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß
¿´µß¤ï¤ì¤ë¡¢¤â¤é¤Ã¤¿Ê¿²°¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¡£
À¸ÅÄ¥Ò¥í¥È¡¢29ºÐ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡£Äê¿¦¤Ê¤·¡¢Îø¿Í¤Ê¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¡©¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¡¢¤ªµ¤³Ú¤Ê¼«Í³¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï¡¢¿ÍÊÁ¤Î¤è¤µ¤À¤±¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¦ÏÂÅÄ¤Ï¤Ê¤¨¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥¿¥À¤Ç°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÊ¿²°¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»³·Á¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿18ºÐ¤Î½¾»ÐËå¡¦¤Ê¤Ä¤ß¤Á¤ã¤ó¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÀ¸¤¤Å¤é¤¤¡ÈÇº¤ß¡É¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä
Ï¢ºÜÁ°¤«¤é»¨»ï¡ÖBRUTUS¡×¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂçÃíÌÜ¤Î¿¿Â¤·½¸àºÇ¿·ºî¡£
Àè¤¬¸«¤¨¤ºÝµ¶þ¤·¤¿¡Èº£¡É¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò¥¹¥Ã¤ÈÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¦¥´¡¼¡¦¥é¥¦¥ó¥É
²Á³Ê¡§704±ß
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¦¥´¡¼¡¦¥é¥¦¥ó¥É
¤¯¡¼¤ä¤ó¡¢Àï´Ï¡¢¤¼¤é¤Á¤ó¡¢Æó½Å¡¢¿·¡¢°ëÎÉ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤Ï¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¡¢Çº¤ó¤Ç¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£ÀÄ½Õ¤Î²¦Æ»¤òÊâ¤á¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÀÄ½Õ¡£
¢¨ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü12»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
