【講談社現代新書特集】半額以上のポイント還元作品多数！『はじめての言語学』『はじめての構造主義』などの作品がKindleで読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、講談社現代新書を厳選してご紹介。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
はじめてのクラシック音楽
■はじめての言語学
価格：891円(624pt還元で、実質267円！)
はじめての言語学
あなたは「言語学」に何を期待しますか？ 語源「正しい日本語」、マルチリンガル、哲学・思想……ありがちな思い込みをただし、外国語学習者はもちろん「ことば」に興味ある全ての人に贈る「入門の入門」。（講談社現代新書）
■はじめての構造主義
価格：935円(655pt還元で、実質285円！)
はじめての構造主義
西欧文明中心の近代に終わりを告げ現代思想に新しい地平を拓いた構造主義。レヴィ＝ストロースの親族・神話研究の、鮮やかな方法と発想の背景に見えてくる、ソシュール言語学やモースの贈与論。そして遠近法にまでさかのぼる、数学史の水脈に隠された〈構造〉のルーツ。モダニズムからポスト構造主義への知の戦線に、軽快な文章で歯切れよく迫る！ （講談社現代新書）
■はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで
価格：935円(450pt還元で、実質480円！)
はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで
よいお金儲けを促進し、悪いお金儲けを抑制する、それが経済学の本質だ！ アダム・スミス、マルクス、ケインズら経済思想家は、現実といかに格闘したのか？ 一冊で経済学の歴史がわかる決定版入門書。
■はじめてのクラシック音楽
価格：957円(670pt還元で、実質287円！)
はじめてのクラシック音楽
どうぞこの本を手に取って、クラシックの世界の中へと踏み込んでみてください。先は急がなくてもいいのです。ゆるゆると散策するつもりで。飛ばし読みでも大丈夫です。そして、気になる作曲家、作品、演奏家がいたら、聴いてみてください。そして、「あなたの美」を見つけてください。
クラシックは縦横の線だか表のようなものだと思ってください。縦線は作曲家や作品、横線は演奏家です。作曲家がいなければ、音楽は生まれません。しかし、演奏家がいなければ、現実の音として聞こえてきません。作曲家と演奏家の絡み合いにこそが、クラシックの楽しさであり、ややこしさであります。どちらに興味をひかれてもいいので、おもしろそうだと思ったら聴いてみる、ただそれだけを考えればいいのです。
（「はじめに」より）
■超解読！ はじめてのカント『純粋理性批判』
価格：1045円(732pt還元で、実質313円！)
超解読！ はじめてのカント『純粋理性批判』
近代哲学の最高峰をいまこそ読み直す！
「形而上学の不可能性」の原理とは？
「アンチノミー」「カテゴリー」「物自体」とは何か――。
近代社会における知の全地平を見渡すうえで必読の一書をわかりやすく平らげる。「超解読」シリーズ第二弾！
※本ページで紹介する情報は、2026年1月13日12時現在のものです。
はじめてのクラシック音楽
■はじめての言語学
価格：891円(624pt還元で、実質267円！)
あなたは「言語学」に何を期待しますか？ 語源「正しい日本語」、マルチリンガル、哲学・思想……ありがちな思い込みをただし、外国語学習者はもちろん「ことば」に興味ある全ての人に贈る「入門の入門」。（講談社現代新書）
■はじめての構造主義
価格：935円(655pt還元で、実質285円！)
はじめての構造主義
西欧文明中心の近代に終わりを告げ現代思想に新しい地平を拓いた構造主義。レヴィ＝ストロースの親族・神話研究の、鮮やかな方法と発想の背景に見えてくる、ソシュール言語学やモースの贈与論。そして遠近法にまでさかのぼる、数学史の水脈に隠された〈構造〉のルーツ。モダニズムからポスト構造主義への知の戦線に、軽快な文章で歯切れよく迫る！ （講談社現代新書）
■はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで
価格：935円(450pt還元で、実質480円！)
はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで
よいお金儲けを促進し、悪いお金儲けを抑制する、それが経済学の本質だ！ アダム・スミス、マルクス、ケインズら経済思想家は、現実といかに格闘したのか？ 一冊で経済学の歴史がわかる決定版入門書。
■はじめてのクラシック音楽
価格：957円(670pt還元で、実質287円！)
はじめてのクラシック音楽
どうぞこの本を手に取って、クラシックの世界の中へと踏み込んでみてください。先は急がなくてもいいのです。ゆるゆると散策するつもりで。飛ばし読みでも大丈夫です。そして、気になる作曲家、作品、演奏家がいたら、聴いてみてください。そして、「あなたの美」を見つけてください。
クラシックは縦横の線だか表のようなものだと思ってください。縦線は作曲家や作品、横線は演奏家です。作曲家がいなければ、音楽は生まれません。しかし、演奏家がいなければ、現実の音として聞こえてきません。作曲家と演奏家の絡み合いにこそが、クラシックの楽しさであり、ややこしさであります。どちらに興味をひかれてもいいので、おもしろそうだと思ったら聴いてみる、ただそれだけを考えればいいのです。
（「はじめに」より）
■超解読！ はじめてのカント『純粋理性批判』
価格：1045円(732pt還元で、実質313円！)
超解読！ はじめてのカント『純粋理性批判』
近代哲学の最高峰をいまこそ読み直す！
「形而上学の不可能性」の原理とは？
「アンチノミー」「カテゴリー」「物自体」とは何か――。
近代社会における知の全地平を見渡すうえで必読の一書をわかりやすく平らげる。「超解読」シリーズ第二弾！
※本ページで紹介する情報は、2026年1月13日12時現在のものです。