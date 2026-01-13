市川 栞 キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。

北國新聞・野口 強 論説委員：

金沢城復元の総仕上げと言われる、二の丸御殿の本格的な工事が春からスタートします。史実に沿って忠実に復元するとなると、完成まで長い年月が掛かりそうですが、復元の過程を一般の人が見られるように工夫し、この時しか見られない貴重な職人のパフォーマンスを体感できます。石川県民もこの「令和の築城」を盛り上げたいですね。





そこで、きょうのテーマはこちら。

野口さん：

「二の丸御殿復元 令和の築城本格化」。金沢城の復元は、1996年に石川県が国から土地や建物を取得し、2001年の菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓を皮切りに、河北門、玉泉院丸庭園、いもり堀の復活などを経て、2020年の鼠多門まで、整備が進んできました。ここまで20年かかっていますが、多くの建築物がよみがえるにつれて観光客も集まり、2024年度は225万人が入場しました。



市川：

石川を代表する文化観光スポットに成長しましたよね。



野口さん：

今回、工事が動き出す二の丸御殿は、城の中心部に位置し、江戸時代に藩主の仕事場や、住まいがあった金沢城の中枢です。全体の面積は1万平方メートル余りで、金沢城公園に行ったことがある人は、この場所に広々としたスペースがあったのをご存じかと思います。

野口さん：

今回の第1期工事の対象は、藩主が政務を執り行った表向(おもてむき)で、総ケヤキ造りの玄関をはじめ、客人を迎える63畳のスペースや虎の間など、見どころが多いですね。この本体工事に掛かる前に、去年3月から現場を覆う素屋根を作っています。高さ約26メートル、広さ約2千平方メートルの巨大な仮設ドームですが、この下で、春から約7年をかけて二の丸御殿の玄関口がよみがえります。



市川：

仮設屋根を造るだけでも1年をかけるわけですから、その規模の大きさが分かりますね。

野口さん：

では、1つ目の目からウロコです。「百年後には国宝に 尊経閣文庫も誘致」。今から約30年前、北國新聞社などが中心となって「百年後の国宝を作ろう」というキャンペーンが始まりました。これは、百年たったら国宝になるような、世界に誇れる文化遺産を、今から石川で作っていこうと呼びかけた夢のある企画です。その中で、県民からどんなものがいいのか、広くアイデアを募集したところ、第1位が二の丸御殿の再建でした。



市川：

さすが文化立県。クオリティーの高い県民目線ですね。



野口さん：

そして2位に入ったのが、前田家歴代のコレクション「尊経閣文庫の誘致」だったんですね。現在、東京の前田育徳会が管理している古文書などですが、国宝クラスのものがたくさん所蔵されています。キャンペーンの総合アドバイザーだった作家の堺屋太一さんは、二の丸御殿を復元するなら、外観は完全に復元し、中は迎賓館に使えるように整えて本格的な美術館機能も加えればどうかと提言しています。



市川：

今、石川では尊経閣文庫誘致の動きが活発化していますよね。

野口さん：

来年夏には文庫に収められている国宝、重要文化財を一堂に集めた展覧会が、石川県立美術館で開かれます。馳知事は、将来、誘致が実現すれば、二の丸御殿の一角に、所蔵品の展示場を設けたいと表明しています。30年前の堺屋氏の提言が、現実感を伴って語られる時代になってきたと言えるでしょうね。



では、2つ目の目からウロコです。「天下の名園を”県民の庭”に」。

市川：

これは兼六園についてですね。



野口さん：

金沢城と道を挟んで隣り合う兼六園。石川県内随一の観光スポットですが、実はこの天下の名園、石川県は管理を任されているんですが、持ち主は国なんです。入園料を勝手に決められないし、県独自の多彩な企画も打ち出しにくいということで、石川県では、所有権を国から県に移す構想を策定するということです。

市川：

実は金沢城一帯も、国から石川県に所有が移ったことで、文化スポットとして魅力がアップしたんですよね。



野口さん：

兼六園が県有化されれば、地元にとっては、愛着を深め、誇りに思う気持ちも高まると思います。二の丸御殿の復元と兼六園の県有化構想、ことしは金沢の真ん中が、一段と文化の色濃いエリアにシフトする、スタートの年になるんじゃないでしょうか。国宝級のスポットに磨き上げるために、私たちも応援していきたいですね。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。

