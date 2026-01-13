ウォニョン（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/13】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が1月13日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つのコーディネートを披露した。

【写真】21歳KPOP美女、深めスリットから美脚スラリ

◆ウォニョン、スラリ美脚披露


ウォニョンは、黒のタイトなロングワンピースを着こなしたコーディネートを披露。深めのスリットからはほっそりとした美しい脚をのぞかせていた。

◆ウォニョンの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「女神級の美しさ」「眼福」「さすがのスタイル」「着こなせるの凄い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

