IVEウォニョン、深めスリットから美脚スラリ「女神級の美しさ」「さすがのスタイル」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/01/13】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が1月13日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つのコーディネートを披露した。
【写真】21歳KPOP美女、深めスリットから美脚スラリ
ウォニョンは、黒のタイトなロングワンピースを着こなしたコーディネートを披露。深めのスリットからはほっそりとした美しい脚をのぞかせていた。
この投稿に、ファンからは「女神級の美しさ」「眼福」「さすがのスタイル」「着こなせるの凄い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
