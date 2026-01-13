阪口珠美（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/13】元乃木坂46の阪口珠美が12日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】24歳元乃木坂メンバー「美脚に釘付け」ガーリーなミニワンピ×ロングブーツ姿

◆阪口珠美、ミニワンピで美脚スラリ


阪口は「今日はファンミーティングでした。来てくださったみなさまありがとうございました」とつづり、イベントでの衣装姿を公開。パフスリーブが印象的な白のロングワンピースと、ブルーのボウタイミニワンピースに黒のロングブーツを合わせたスタイリングの2パターンを披露し、ミニワンピースからは美しい脚がのぞいている。

◆阪口珠美の投稿に反響


この投稿には「プリンセスみたい」「どっちも最強に似合ってる」「美脚に釘付け」「ロングブーツ似合う」「爽やかで可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】