元乃木坂46メンバー、爽やかミニワンピで美脚スラリ「プリンセスみたい」「ロングブーツ似合う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/13】元乃木坂46の阪口珠美が12日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】24歳元乃木坂メンバー「美脚に釘付け」ガーリーなミニワンピ×ロングブーツ姿
阪口は「今日はファンミーティングでした。来てくださったみなさまありがとうございました」とつづり、イベントでの衣装姿を公開。パフスリーブが印象的な白のロングワンピースと、ブルーのボウタイミニワンピースに黒のロングブーツを合わせたスタイリングの2パターンを披露し、ミニワンピースからは美しい脚がのぞいている。
この投稿には「プリンセスみたい」「どっちも最強に似合ってる」「美脚に釘付け」「ロングブーツ似合う」「爽やかで可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
