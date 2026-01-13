ジェジュン、“14人の叔父”らしい育児のプロの一面を披露！“BTS似”の人気赤ちゃんと対面

育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』で、“イケメン赤ちゃん”のハル君と“元祖イケメン”ジェジュンの対面が実現し、目を引く。

来る1月14日、韓国で放送されるKBS2『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』（以下、『スーパーマンが帰ってきた』）第604回は、「ビジュアル双子の誕生」編で、ハル君の父親で俳優のシム・ヒョンタクの親友、ジェジュンと一緒に楽しい時間を過ごす。

このなか、ハル君が花冠を被って、可愛らしい一面を見せ、“胸キュン”を誘う。デビューしたときからイケメンであることで有名なジェジュンの訪問を歓迎するために、シム・ヒョンタクが花冠を準備したのだ。ハル君は花冠を被って明るい笑みを浮かべ、天使のようなビジュアルで注目を集めている

特に、ハル君に初めて会ったジェジュンは「ああ、めっちゃ可愛い」として、「娘だと言っても信じる」と感嘆した。ジェジュンは、ハル君の可愛らしい姿から目を離せず、「ハルはグローバルスターになる顔だ」と予言し、活動23年目のグローバルアイドルとして、彼の未来を予想した。

（写真＝KBS2）下段右：左からジェジュン、ハル君、シム・ヒョンタク

そうかと思えば、ジェジュンは「甥と姪だけで14人いるので、育児には自信がある」として、“育児の天才”の一面を見せる。

ハル君の熟睡を手伝うために、子守歌の歌手として“デビュー”したり、彼を胸に抱いて粉ミルクまで上手に飲ませたりして、老練さを披露した。

続けて、バラエティ番組で認められた料理の腕前でハル君の心を掴むために奮闘する。この日、ジェジュンが特別に準備した“ジェジュン流麺”に、ハル君が目を見張ったという。ハル君は、麺を一口食べた後、食べる勢いが止まらず、ジェジュンを喜ばせたという噂だ。

なお、KBS 2TV『スーパーマンが帰ってきた』は、1月14日20時30分に放送される予定だ。