【From Editors】チョコレートに囲まれた、とびきりあまーい齋藤飛鳥さんの姿をキャッチ！ “美”が飽和したスペシャルグラビアストーリー

今号のスペシャルエディション表紙を飾るのは、齋藤飛鳥さん。NHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』への出演が決定しているほか、声優を務められた映画『クスノキの番人』が今月末に公開されるなど、俳優として確かな存在感を示しています。特集テーマであるチョコレートに合わせ、“齋藤さん×チョコレート”をテーマにした、多幸感あふれるグラビア撮影の様子を紹介します。

これまで、ヘルシーな雰囲気からオトナな雰囲気、ファッショナブルな雰囲気まで、さまざまな姿で小誌に登場し、私たちを楽しませてくれている飛鳥さん。今回は特集テーマがチョコレートということで、今まで挑戦したことがない、「齋藤飛鳥×至福のチョコレート時間」をテーマに据えることに。実際に東京都内に店舗を構える注目のお店のチョコレートスイーツを味わう、飛鳥さんの様子をカメラで捉えていきます。

最初に撮影したのは、おうち空間でドーナツを頬張る「おうちでゆるゆるチョコタイム」。冬っぽく、優しいカラーのシャギーなカーディガンに身を包んだ飛鳥さんがセットに入ると、スタッフ陣から「あれをしてください」「これをしてください」とさっそく色々な要望が！ ドーナツの穴からこちらを覗き込んだり、ソファに寝転がってドーナツを頬張ったり、それらすべての要望に少し笑いながら優しく対応してくれる心優しい飛鳥さん…。カラフルなドーナツがお皿に載る中、飛鳥さんが選んだのは一体何色？ ぜひ本誌でご確認ください。

続いて、表紙に選ばれた、優雅なアフタヌーンティーのような雰囲気を楽しむ「オトナのチョコタイム」を撮影することに。実はこちら、衣装をパープルのジャケットにするかブラックのニットにするか、撮影ギリギリのタイミングまでスタッフみんなで頭を悩ませました（両方フィッティングをしたものの、どちらもかなりお似合だったのです…！）。最終的に選ばれたのは、パープルジャケット。テーブルセットと衣装、ヘア＆メイク、背景の雰囲気などがピッタリとハマリ、気品漂うスイーツタイムを撮影することができました。テーブルにずらりと並んだチョコレートスイーツと飛鳥さんの、楽しげな様子にご注目ください。

そして最後はふわふわのチュールドレスを纏い、お顔にはラインストーンがきらり。飛鳥さん自身が、プレゼントに変身する「大切な人へ贈るチョコタイム」。プレゼントボックス風に飾りつけた特製お立ち台に立ち、お人形のようなポーズをとると「かわい〜！」「アクスタにしたい〜！」と歓声が上がりました。その後、花びら風のチョコレートを手に取り儚げな表情を見せる飛鳥さんに、一瞬の隙も逃すまいとシャッターを切るフォトグラファー。“美”が飽和状態となったページを、ぜひお見逃しなく。

インタビューでは、飛鳥さん流のチョコレートの楽しみ方や、今注目している睡眠トピックス、俳優として活動する上での葛藤と喜びなど、丁寧に言葉を紡ぎながら、“齋藤飛鳥の現在地”を語ってくれました。穏やかでありながら、芯の強さを持つ飛鳥さんの今の姿、言葉を、誌面でチェックしていただければ嬉しいです。（HM）