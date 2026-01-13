高知ぢばさんセンター存廃問題 新県民体育館建設との議論共有が課題【高知】
老朽化で今後の在り方が課題になっている高知市の「高知ぢばさんセンター」について考える検討会が開かれ、委員から、集約化が議論されている高知市の新高知県民体育館との「情報共有ができていない」との指摘が相次ぎました。
1月13日、高知市布師田の県産業振興センターで、「ぢばさんセンター大ホール」などのあり方を考える3回目の検討会が開かれました。
ぢばさん大ホールは1986年の完成から今年で40年となり、老朽化で稼働率が下がるなか、施設を修繕し存続するか、新県民体育館に集約するか、議論が行われています。
一方で、委員からは新県民体育館の検討会との「情報共有ができていない」と指摘する声が相次ぎました。
■委員
「（存続の場合）どれくらい収支を伸ばしていかないといけないか、立地としてのメリット 、駐車台数が多いとか そういうところも含めて（新県民体育館）基本計画の検討会との情報の共有というか、お互い話ができる状況を揃えていた方が議論がしやすい」
ぢばさんセンターを所有し運営する県産業振興センターでは今後、新県民体育館の検討会にオブザーバーとして参加するなどして情報共有につとめたいとしています。