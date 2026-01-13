老朽化で今後の在り方が課題になっている高知市の「高知ぢばさんセンター」について考える検討会が開かれ、委員から、集約化が議論されている高知市の新高知県民体育館との「情報共有ができていない」との指摘が相次ぎました。



1月13日、高知市布師田の県産業振興センターで、「ぢばさんセンター大ホール」などのあり方を考える3回目の検討会が開かれました。

ぢばさん大ホールは1986年の完成から今年で40年となり、老朽化で稼働率が下がるなか、施設を修繕し存続するか、新県民体育館に集約するか、議論が行われています。





会では施設の修繕について、緊急性が高い必要最小限の工事として、雨漏り対策の塗装やコンクリート片の落下を防ぐ外壁の修繕など、あわせて6000万円程度の費用が示されました。これに対して委員からは「財源の協議は必要」という意見は出たものの、異論は出なかったため、存続か集約かの議論を待たずに最小限の修繕を進める方向性が確認されました。一方で、委員からは新県民体育館の検討会との「情報共有ができていない」と指摘する声が相次ぎました。■委員「（存続の場合）どれくらい収支を伸ばしていかないといけないか、立地としてのメリット 、駐車台数が多いとか そういうところも含めて（新県民体育館）基本計画の検討会との情報の共有というか、お互い話ができる状況を揃えていた方が議論がしやすい」ぢばさんセンターを所有し運営する県産業振興センターでは今後、新県民体育館の検討会にオブザーバーとして参加するなどして情報共有につとめたいとしています。