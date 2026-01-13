ロレアルパリの名品オイルに新香調♡チェリーウッドが数量限定登場

Amazon限定で話題を集めたロレアルパリのヘアオイル「エクストラオーディナリーオイルチェリーウッド」が、ついに全国の一部店舗でも手に入るように♡甘さと深みを併せ持つ香りと、うるおいあふれるツヤ髪仕上げは、乾燥しがちな冬のご褒美ケアにぴったり。いつもより少し大人な自分を楽しみたい女性におすすめです。

冬を彩るダークチェリーの香り

チェリーウッドは、熟したチェリーの甘さにウッドの奥行きを重ねた、印象的なフレグランス。可憐さだけでなく、どこか影を感じる香りが、寒い季節の空気にしっとりと溶け込みます。

気分を切り替えたい日や、特別な夜のヘアケアにも寄り添ってくれる香調です。

セルヴォーク新作コレクション誕生！kansaï yamamotoと響き合う美意識

芯からうるおうツヤ髪ケア

98以上もの処方を試作して生まれたエクストラオーディナリーオイルは、べたつきにくく髪の芯まで浸透。

乾燥によるパサつきを抑え、水分をしっかりキープすることで、光を反射するようなさらツヤ髪へ導きます。指通りの良さも実感でき、毎日のスタイリング前後に活躍します。

熱と紫外線から守る処方

うるおい保護成分94％配合のヒートプロテクト処方で、ドライヤーや200度を超えるヘアアイロンの熱から髪をガード。

さらに紫外線などによるUVダメージもケアし、季節を問わず美しい髪を保ちます。

エクストラオーディナリーオイルチェリーウッド



価格：2,530円（税込）

容量：100mL

発売日：2026年1月16日（順次発売）

販売店舗：Amazon／楽天／Qoo10／アットコスメショッピング及び全国の一部バラエティストア／ドラッグストア

頑張る自分に贈るご褒美オイル

甘く奥深い香りと確かなヘアケア効果を両立したチェリーウッドは、いつものお手入れを格上げしてくれる存在♡忙しい毎日の中で、少し背伸びした気分を楽しみたいときに寄り添います。

数量限定だからこそ、気になる方は早めにチェックして、冬の髪を美しく整えてください。