¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´Ø¡¢¼«³Ð½½Ê¬¡¡³«ËëÅê¼ê¤ÎÍÎÏ¸õÊä
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¤¬13Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î13¾¡¤òµó¤²¡¢½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¾¡Î¨Âè1°Ì¡£¥Á¡¼¥à¤¬3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊä¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«³Ð½½Ê¬¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ã¥»°¿¶¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Îµ°Æ»¤ò²þÎÉÃæ¤À¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³«ËëÅê¼ê¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ï¡Ö¤½¤³¡Ê³«ËëÅê¼ê¡Ë¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¤é´î¤ó¤Ç´èÄ¥¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£