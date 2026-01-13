【ひらがなクイズ】4つの言葉に当てはまる共通の2文字は？ 日々の習慣に隠れた言葉も
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・中級編」！
言葉の「最後」に来るのか「真ん中」に来るのか。日常の何気ないシーンを思い浮かべながら、正解を導き出してください。
□□うり
にほん□□
□□うかん
あく□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しゅ」を入れると、次のようになります。
しゅうり（修理）
にほんしゅ（日本酒）
しゅうかん（習慣・週間）
あくしゅ（握手）
今回は「修（しゅう）」「酒（しゅ）」「習（しゅう）」「手（しゅ）」など、漢字にすると一文字の長さが異なる「しゅ」の響きが共通のキーワードでした。「日本酒」や「握手」のように短く発音する場合も、ひらがなのパズルとしては「しゅ」の一部として機能するのが面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
言葉の「最後」に来るのか「真ん中」に来るのか。日常の何気ないシーンを思い浮かべながら、正解を導き出してください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□うり
にほん□□
□□うかん
あく□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しゅ正解は「しゅ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しゅ」を入れると、次のようになります。
にほんしゅ（日本酒）
しゅうかん（習慣・週間）
あくしゅ（握手）
今回は「修（しゅう）」「酒（しゅ）」「習（しゅう）」「手（しゅ）」など、漢字にすると一文字の長さが異なる「しゅ」の響きが共通のキーワードでした。「日本酒」や「握手」のように短く発音する場合も、ひらがなのパズルとしては「しゅ」の一部として機能するのが面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)