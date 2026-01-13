年末年始に行きたいと思う「宮崎県の道の駅」ランキング！ 2位「高千穂」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい一年の幕開けとともに、清々しい気持ちで出かける初ドライブは冬の楽しみの一つです。縁起の良い地元食材や、新年を元気にスタートさせるためのエネルギーをもらえるような場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、年末年始に行きたいと思う「宮崎県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「神話の里・高千穂にある道の駅で、荘厳な自然と神秘的な雰囲気が魅力。高千穂峡や神社巡りと合わせて訪れるのに最適で、年末年始の心を整える旅にぴったり。地元の特産品や郷土料理も楽しめ、文化と自然を同時に味わえる」（60代男性／広島県）、「神話のふるさとに抱かれた“祈りと神秘の道の駅”で、年の終わりと始まりを、神々の気配と荘厳な自然に包まれて迎えるにはぴったりの場所だから」（50代男性／広島県）、「自然豊かな山あいの絶景と、神話の里・高千穂峡などの観光スポットが楽しめる地域の道の駅です。冬でも澄んだ空気と峡谷の景観を味わいながら休憩でき、年末年始のドライブにピッタリのロケーション」（50代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「海を眺めながら軽食を楽しむことができるから」（40代女性／神奈川県）、「宮崎・日南海岸沿いの代表的な道の駅で、太平洋のパノラマビューとフェニックスの並木・海の絶景が大きな魅力です。物産館では南国フルーツやマンゴー関連商品、地元グルメも楽しめるからです」（40代女性／埼玉県）、「どこまでも続く青い海と鬼の洗濯板を眺め、南国特有の明るい空気感の中で新年をポジティブな気持ちでスタートさせたいから」（60代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)
2位：高千穂（高千穂町）／54票2位は、神話の里として名高い高千穂町にある「高千穂」です。高千穂峡のすぐ近くに位置し、観光の合間に立ち寄るのに最適。年末年始は、高千穂神社や天岩戸神社などへの参拝とあわせて訪れる人が非常に多く、開運を願う旅の重要拠点となっています。地元産の「高千穂牛」を使ったグルメや、神楽の面などを模した工芸品も充実しており、宮崎の深い歴史と文化を五感で楽しめるスポットです。
1位：フェニックス（宮崎市）／57票1位は、宮崎を代表する景勝地・日南海岸にある「フェニックス」でした。国道220号沿いにあり、目の前に広がる太平洋と「鬼の洗濯板」と呼ばれる独特の波状岩のコントラストが絶景です。南国ムード漂うヤシの木が並ぶ景色は、年末年始でも暖かな太陽を感じさせてくれます。名物のプレミアムソフトクリームを片手に水平線を眺める時間は、最高のリフレッシュになること間違いありません。
※回答者からのコメントは原文ママです
