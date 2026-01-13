「痩せましたね！」“57歳1児のパパ”山本圭壱、モーニングルーティン公開に反響「なんかカッコイイ」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんは1月12日、自身のInstagramを更新。動画でモーニングルーティンを公開し、注目を集めています。
【動画】山本圭壱のモーニングルーティン
この投稿にファンからは、「おもろい」「見てて楽しい」「なんかカッコイイ」「もう山ちゃんの幸せな姿に色々ジーンときちゃう。本当に良かったねぇ」「にこちゃん今日も可愛い」「やまさん痩せましたね！」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
朝の習慣を紹介山本さんは「モーニングルーティンだよ ウフフ」とつづり、1本の動画を投稿しました。「57歳1児のパパ モーニングルーティン」と題された動画には、老眼鏡をかけてSNSをチェックする姿や子どもと触れ合うシーンが収められています。また、風邪をひかないように加湿器を付けるなど、健康面についても紹介していました。
第2子妊娠を発表4日に妻でタレントの西野未姫さんが第2子を妊娠したことを発表していた山本さん。「今年で58歳になりますので兎にも角にも1日でも長く生きることが使命になったのであります」と意気込みを語っています。今後も健康に気を付けながら、家族の仲むつまじい様子を見せてほしいですね。
