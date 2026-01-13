中欧がEVで「ソフトランディング」、EU側が価格約束のガイドライン発表へ

中国商務部は1月12日、中国と欧州の電気自動車（EV）の協議の進展を発表しました。発表によると、欧州側は『価格約束申請の提出に関するガイドライン文書』を発表します。価格約束とは、業者が販売価格を一定以上の水準に保つことを約束することを意味します。

業界関係者は、これは協議を繰り返したことで「ソフトランディング」が実現されたことを意味するとの見方を示しました。

発表によると、EUと中国は中国製EVの問題を適切に解決するために、相互尊重の姿勢に基づき協議を繰り返しました。双方は、中国の輸出業者がより実用的で的確で、WTOのルールに合致する方式により、関連する懸念を解決するために、EUに純電気自動車を輸出する中国の輸出業者に、価格約束に関する汎用的な指針を提供する必要があるとの認識で一致しました。

これに伴い、EU側は『価格約束申請の提出に関するガイドライン文書』を発表し、その中では非差別的な原則を堅持し、WTOの関連規則に基づいてすべての価格約束の申請に対して同一の法律基準を適用し、客観的かつ公正な方法で評価することを確認します。

中国の業界団体である機電産品輸出入商会は、EUによる中国製EVへの相殺関税問題を適切に解決することは、中国とEUの電気自動車関連業界の共通の期待であり、双方の関連産業チェーンとサプライチェーンの安全と安定を促進し、経済貿易協力の大局及びルールに基づく国際貿易秩序を維持することに役立つとの見方を示しました。（提供/CRI）