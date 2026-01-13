【算数クイズ】1、4、5、9、14に続く数字は？ 意外とシンプルな法則
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！
今回は、空欄が2カ所あります。どのようなルールで数字が増えているのか、前後の関係をじっくり観察してみてください。
1, 4, 5, 9, 14, □, □, 60
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」を足し算してみましょう。その計算結果が次の数字になっていませんか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。
順番に計算を確かめてみましょう。
1 + 4 = 5
4 + 5 = 9
5 + 9 = 14
この法則に従って、続きを計算します。
9 + 14 = 23（1つ目の□）
14 + 23 = 37（2つ目の□）
最後に、導き出した数字が正しいか確認してみましょう。
23 + 37 = 60
最後の数字「60」とぴったり一致しましたね！これは「フィボナッチ数列」と同じ仕組みの問題でした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
