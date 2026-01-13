´ÔÎñ½Ë¤¤¤ÏàÀÖ¤¤¤Ä¤Ê¤®á⁉¸Î¶¿¤Ø°Ü½»¤·Èª»Å»ö¡ÄºâÁ°Ä¾¸«¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÇÌÜÉ¸¤ÎÄ¾¸«¤µ¤ó¡ª¡×
»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á°Ü½»¡¢Èªºî¶È¤Ë¶Ð¤·¤àÆü¡¹
¡¡½÷Í¥¤ÎºâÁ°Ä¾¸«(ÂçÊ¬¸©µÏÃÛ»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çà´ÔÎñá¤ò¤à¤«¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·½ËÊ¡¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤Ë60²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª´ÔÎñ¤Ç¡Á¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ºâÁ°¤Ï¡Ö¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¸½ºßµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÂçÊ¬¸©¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤òÅÁ¤¨¤ëÈÖÁÈ¡Ö¤Ê¤ª¤ßÇÀ±à¡×(BSÆü¥Æ¥ì)¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿àÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³á¤Ê¤é¤ÌàÀÖ¤¤¤Ä¤Ê¤®á»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊº¸á¤ÎÇ¯½÷¡ª¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö¤â¤¦´ÔÎñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÇÌÜÉ¸¤ÎÄ¾¸«¤µ¤ó¡ª¡×¡ÖÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Í¾Ð»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡1984Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºâÁ°¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×(94Ç¯)¤ä¡Ö¤ª¿å¤Î²ÖÆ»¡×(99Ç¯)¡¢¡Ö¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥Ç¥¹·º»ö¥·¥ê¡¼¥º¡×(97~2006Ç¯)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2003Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È·ëº§¤·¡¢06Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¸å¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á¸Î¶¿¤Ë°Ü½»¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£